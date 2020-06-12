СМИ: Новое место распространения коронавируса выявили в Пекине

В Пекине выявили новый локальный случай заражения COVID-19. Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади».

Новый локальный случай заражения был выявлен в четверг впервые за 56 дней, пишет РИА «Новости», цитируя газету «Синьцзинбао», которая, в свою очередь, ссылается на управляющего рынка. Заболевший — 52-летний мужчина, который никуда из столицы в последнее время не выезжал.

На следующий день власти сообщили еще о двух новых случаях COVID-19. Заболевшие — мужчины 25 лет и 37 лет, проживающие в районе Фэнтай.

Оба работали в Китайском центре исследования мясной продукции. Один из них ездил в город Циндао в последние две недели, но местная комиссия не нашла подтверждений тому, что мужчина заразился именно в городе. Другой — никуда за последние 14 дней не выезжал.

Пекинские власти начали эпидемиологическое расследование и проверки после подтверждения у коронавируса у двух последних мужчин.

«Проведя внутренние расследование, мы выяснили, что этот товар (лосось) был поставлен с рынка морепродуктов «Цзиншэнь», — рассказал управляющий рынком «Синьфади».

Он отметил, что сейчас у девяти человек, которые имели отношение к импортированной рыбе, тесты на наличие коронавируса пока отрицательные. Все они находятся на карантине. На образцах, взятых с предметов, где были продукты, вирус не обнаружен.

На рынке введен первый наивысший уровень реагирования. Временно закрыты залы с морепродуктами, говядиной и бараниной. Рынок морепродуктов «Цзиншэнь» закрыт.