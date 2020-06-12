Зеленский перешел на особый режим работы из-за супруги

Президент в состоянии исполнять служебные обязанности, у него не был выявлен COVID-19. Однако для самоизоляции главы государства был составлен специальный протокол, регламентирующий работу президента, так как такие ситуации не предусмотрены Конституцией Украины.

Зеленский должен будет сдавать тест на коронавирус каждый день, а также проходить осмотр врачей.

«Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются», — отметили и в офисе главы государства.

Зеленского не сможет участвовать в массовых мероприятиях и совершать рабочие поездки за пределы Киева. Он будет контактировать только с охраной и ближайшими помощниками. Исключения возможно только в экстренной ситуации.

Ранее сообщалось, у супруги Зеленского обнаружили коронавирус. Болезнь у нее протекает бессимптомно, но ее все равно поместили на амбулаторное лечение. Как уточнил «Царьград», по факту заражения первой леди Украины начали «эпидемиологическое расследование». Медики проверяют всех, кто контактировал с Еленой Зеленской.