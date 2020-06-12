Более 14 млн тестов на коронавирус уже провели в России

Медики продолжают ежедневно тестировать людей на коронавирусную инфекцию. Специалисты провели уже более 14,2 миллиона таких исследований.

«По состоянию на 11 июня 2020-го проведено 14 218 674 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки врачи провели 343 тысячи тестов на COVID-19. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 322 009 человек.

По данным на 11 июня, в России насчитывается 502 436 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За время распространения инфекции врачи вылечили 261 150 пациентов. Всех выздоровевших уже выписали из больниц. Скончались после заражения 6532 человека.

Многие регионы страны уже начали отменять ограничительные меры. Так, в столице с 9 июня перестал действовать режим самоизоляции и отменился график прогулок. Несмотря на это, жители должны продолжать соблюдать дистанцию и носить маски с перчатками.