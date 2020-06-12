Вспышку коронавируса выявили в Центре помощи для бездомных в Тюмени

Там выявили 16 заразившихся.

Всех пациентов доставили в моноинфекционные госпитали. Двое из заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, их поместили в реанимацию. Состояние еще двоих пациентов с хроническими заболеваниями оценивается как тяжелое.

Медики осмотрели новых пациентов. У большинства тюменцев симптомов либо нет, либо они проявляются в легкой форме. Врачи также определили круг контактных лиц, в связи с чем в обсерватор на базе «Градостроителя» привезли 66 человек. «За ними установлено медицинское наблюдение», — отметили в региональном депздраве.

За последние сутки в Тюменской области выявлено 22 случая коронавируса.