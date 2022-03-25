Украинские нацбаты оставляют после себя разруху и свастику. Вот что находят в брошенных ими городах

Отступающие националистические батальоны оставляют после себя на Украине не только разрушенные города, но и свастику и агитационную литературу. Спасшиеся и освобожденные с оккупированных территорий люди вспоминают о жестокости и трусости бегущих военных.

Нацистские символы

В освобожденных украинских городах российские военные, а также бойцы Народной милиции ЛНР и ДНР находят большое количество нацистской символики и литературы. В официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР опубликовали фотографии нескольких таких находок из микрорайонов Мариуполя.

Среди них оказалась книга Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»), включенная Минюстом в федеральный список экстремистских материалов. Нашлась и другая литература: книга о добровольческих полках СС, действовавших в 1943–1944 годах, наставления для членов запрещенного в РФ батальона «Азов»* и многое другое.

Также военные нашли изображения нацистской свастики, шевроны с черепом и костями, идентичные тем, что использовала третья танковая дивизия СС «Мертвая голова». Обнаружились в покинутых националистическими батальонами домах и трофейные нацистские вещи, например ремень со свастикой и орлом.

Ранее военные ДНР уже находили подобное: на брошенной базе «Азова»* были и символы нацбатальона, и нацистская свастика, и литература, в которой описывается желаемое устройство общества — «нациократия», по факту немногим отличающаяся от идеологии Германии времен Гитлера.

В Херсоне российские военные нашли книги, в которых были изображены самолеты со свастикой, а основной посыл был антироссийским. По данным «Известий», таких материалов много в школах, публичных библиотеках, а также в Морском институте города.

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин рассказал РИА «Новости», что авторы подобных книг и брошюр изображали жителей ДНР в качестве «зомби» и «нелюдей». В данных книгах их открыто называют «отребьем» и «уродами». В числе прочего агитационные националистические материалы есть в виде комиксов и даже детских книг, в которых главные положительные герои — радикалы запрещенного в России движения «Правый сектор»**.

А в учебнике для 11-го класса, найденном в одной из разрушенных школ Волновахи, под фотографиями задержания дончан солдатами СБУ первых называли «террористами, действующими по указке российских кураторов». В списках литературы к этому пособию указано, что его писали на основе методичек США и НАТО. Также в школах находили книги с альтернативной историей Великой Отечественной войны.

Народная милиция ЛНР обнаружила в музее запрещенного в России нацбатальона «Айдар»*** в Старобельске еще и программные книги, в которых освещается «москальско-еврейский» вопрос. Материалы были явно антисемитскими и антироссийскими.

Зверства нацбатов и ВСУ

Telegram-канал Readovka рассказал, что украинские националистические батальоны стояли в Мариуполе в школах и прикрывались мирным населением — женщинами и детьми.

«Они начали прятаться в жилых кварталах, в школах, садиках. <…> Они сказали: „Мы живыми отсюда не выйдем, будем закрываться живым мясом“», — рассказала жительница Мариуполя корреспонденту RT.

Эвакуированная из Мариуполя Любовь Устинова рассказала, что националисты «Азова»* издевались над мирными жителями, убивали даже детей — и гордились этим. Они также специально прятались в детских садах и школах и провоцировали ответный огонь в сторону жилой застройки.

Также в Мариуполе нацбатальоны, по словам местных жителей, насильно выгоняли людей из квартир на верхних этажах многоэтажек, чтобы устроить там огневые точки. В конечном итоге люди просто оставались на улице.

Желающим эвакуироваться из захваченных националистами городов тоже приходится нелегко. Их шантажируют и вымогают крупные суммы денег за разрешение на выезд. В противном случае людей обещают расстреливать как диверсантов. К примеру, в Чернигове украинские радикалы такую угрозу исполнили — они расстреляли мирных жителей за просьбу выпустить их в безопасные районы города.

Отступая, украинские националисты минируют города и окрестности, взрывают объекты социальной инфраструктуры, в том числе мосты. Они также отбирали оставшуюся у мирных жителей еду и расстреливали дома.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.

** «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.

*** Нацбатальон «Айдар» — запрещенная в России экстремистская организация.