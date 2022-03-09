Детство на тропе ненависти. Как украинскую молодежь приучали к русофобии

Волна русофобии на Украине поднялась с новой силой. Но основы для этого закладывались не один год. Есть свидетельства, что антироссийские настроения навязывали не только в университетах и школах, но даже в детских садах.

Военный корреспондент Михаил Андроник в своем Telegram-канале опубликовал 9 марта найденный на Украине рисунок. На нем изображены два солдата — русский и украинский. Рядом с первым стоит крестик, закрашенный красным, рядом со вторым — галочка на зеленом фоне. В голову россиянина летит «царь-бомба», а украинский военный стреляет «ракетой с радиацией».

Это не первое свидетельство того, как на Украине детей с малолетства приучают к русофобии.

Изгнание языка

После государственного переворота 2014 года на Украине Верховная рада хотела отменить закон «Об основах государственной языковой политики», который давал русскому языку статус регионального в тех районах, где родным он был хотя бы для 10% населения. После многочисленных протестов исполняющий обязанности президента Александр Турчинов не одобрил такое решение. Но в 2018 году Конституционный суд Украины решил, что закон противоречит Конституции страны, где сказано, что официальный язык один — украинский.

В 2017 году приняли поправки в закон «Об образовании», где запретили использовать для преподавания любые языки, кроме украинского — кроме начальных классов. В марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который предполагал постепенный отказ от языков национальных меньшинств в преподавании, в том числе от русского. С пятого класса в школах не менее 80% учебного времени должны были идти уроки на украинском.

В апреле 2019 года на Украине в силу вступил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с ним русский язык, как и другие языки национальных меньшинств, можно использовать только в религиозных обрядах и личном общении.

На протяжении этих лет споры о языке шли не только среди законодателей. Многие простые жители Украины пострадали от бытовой русофобии — за то, что оказались носителями русского языка. При этом на востоке страны большая часть населения говорит именно на русском. За разговор на родном языке людей избивали, детского врача за прием на русском отдали под суд, а другой врач отказался лечить русскоговорящих пациентов.

Песни про Бандеру

В октябре 2021 года в украинском сегменте соцсети ТikTok стало вирусным видео, на котором первоклассники из Тернополя поют песню о лидере запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН*) Степане Бандере «Батько наш Бандера» («Отец наш Бандера»).

К исполнению также присоединялись многочисленные подростки из Украины — они записывали видео, где пели первые строки на вечеринках, в школьных туалетах и даже в классах при учителях. В TikTok такие ролики набирали по несколько сотен тысяч просмотров и лайков.

А 1 января 2022 года сайт Obozrevatel.com сообщил, что эту же песню включили в управлении Национальной полиции в Мариуполе в честь дня рождения кумира националистов. Ролик опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

В песне рассказывается о том, как Бандера сражался с «москалями» и победил их, хотя и вышел из боя «без руки и ноги».

Патриотизм с налетом русофобии

Летом 2019 года в Сети нашумел репортаж американского канала NBC о детском лагере, организованном националистическим батальоном «Азов»**. Там дети выкрикивают лозунги «Пускай Москва лежит в руинах», «Смерть москалям», «Бей москалей, складывай трупы» и так далее. При этом на кадрах есть совсем маленькие дети, похожие на дошкольников или учеников начальных классов.

А в 2017 году школьник из Краматорска выложил видео с «урока патриотизма». Проводил его представитель роты обороны стратегических объектов Краматорска. Помимо патриотизма темой занятия была и русофобия.

В частности, военный предлагал школьникам обратиться к статьям в газете «Крапивач», где «научно показано, почему русская нация обречена на вымирание, почему это нация алкоголиков, бомжей, наркоманов и недолюдей». В числе прочего детям рассказывали про то, что «Россия — страна маргиналов», а также «фашистская гидра». Единственным спасением же называли «отречение от русскости через русофобию». Отрывки записи этого урока публиковал сайт kp.ru.

А на территории Львовской области Украины и вовсе объявили 2022-й годом «Украинской повстанческой армии»***, которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с нацистами и сражалась против СССР. Среди националистов УПА*** популярна.

В 2021 году, по данным Rubaltic.ru, музей Бандеры в Ивано-Франковске раздавал школьникам листовки «Повстанческая азбука» об истории запрещенной в России организации. С 2015 года на Украине существует закон о героизации ОУН*-УПА*** — их приравняли к героям ВОВ.

*Организация украинских националистов (ОУН) — запрещенная в России экстремистская организация.

**Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.

***Украинская повстанческая армия (УПА) — запрещенная в России экстремистская организация.