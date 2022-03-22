Забрали еду и стреляли по домам. Эвакуированные из Украины рассказали о преступлениях националистов

Виновные в преступлениях в Донбассе и на Украине предстанут перед трибуналом. В России собирают свидетельства бесчинств и тщательно их документируют.

Примеры преступных деяний нацбатальонов привел в Telegram телеканал «Звезда». В опубликованной подборке указано, что к 22 марта из Мариуполя в сторону РФ смогли выйти всего 62 051 человек.

«„Азовцы“* у нас забрали все, все питание. <…> Нас оставили без воды, мы сидели в подвале, где было 300 человек и 40 детей. <…> Мы ели голубей и пили воду из бассейна», — рассказала одна из беженок.

Националисты «Азова»* препятствовали выходу мирных жителей по российскому направлению. Очевидцы отмечают, что «выйти группами невозможно — расстреливают снайперы».

Боевики нацбатальонов по-прежнему используют население в качестве живого щита и при отступлении разрушают гражданскую инфраструктуру.

«Не можешь выйти — везде перекрестный огонь. Не могли даже костер запалить», — отметил эвакуированный мужчина.

Он добавил, что неонацисты не выпускали даже за водой. Тяжелую технику они использовали в жилых кварталах — стреляли в том числе по подъездам.

«Валятся лестницы, лифты. По кускам человеческим выбирались оттуда», — рассказала одна из свидетелей поступков националистов.

От очевидцев боевики «Азова»* предпочитают избавляться. Местные жители отметили, что они согнали в одну из девятиэтажек людей и подорвали здание.

*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.