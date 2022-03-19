Украинские военные взорвали мост в Харьковской области. Видео Минобороны

Украинские военные взорвали мост в Харьковской области. Местные жители вынуждены перебираться через реку по обломкам.

По данным RT, мост был важным объектом инфраструктуры и без него у людей возникли неудобства. При этом отмечается, что подобные действия никак не могут задержать российскую военную технику.

«Да, раньше мост был нормальный. А сейчас все, разруха, да», — рассказала местная жительница.

Ранее российские военнослужащие доставили около 90 тонн гуманитарного груза жителям региона, в том числе теплую одежду, лекарства, продукты и предметы первой необходимости.

«Очень ждали помощи, у всех ведь родственники в Белгородской области. Спасибо за гуманитарный конвой. Неонацисты у нас похозяйничали, а потом вообще отрезали от всех — мосты и дороги повзрывали», — рассказали жители Харьковской области.