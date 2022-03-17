Музей батальона «Айдар» показали на фото

Музей националистического батальона «Айдар»* (запрещен в России) обнаружен в освобожденном городе Старобельск Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Telegram-канал Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«У местных жителей популярностью музей не пользовался, в нем неоднократно разбивали окна. Использовался военно-политическим руководством для выгула иностранных гостей и демонстрации „героев“, погибших за освобождение Украины», — заявил представитель НМ ДНР Иван Филипоненко.

Также он добавил, что в городе были обнаружены кладбище и объекты, которые исполняли роль лагерей и пыточных.

«Сами экспонаты показательны. Когда говорят, что нацизма и национализма на Украине нет. <…> Как говорится, комментариев не требуется», — заключил Филипоненко.

Ранее украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал призвал устроить геноцид русского населения.

* Батальон «Айдар» — запрещенная в России экстремистская организация.