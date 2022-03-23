Книги про «российскую агрессию» обнаружили в школах Херсона

В школах украинского Херсона были обнаружены книги, в которых Россия выступает в роли агрессора. Об этом «Известиям» сообщил руководитель «Молодежки ОНФ», координатор «Единой России» по молодежной политике Игорь Кастюкевич.

«Литературу взяли в общеобразовательных школах Херсона для передачи ее в комитет по образованию Госдумы РФ, который организует экспертизу. Важно, чтобы дети изучали свою историю, а не чужую, потому что тут есть написанная на английском языке литература, в которой написано про историю Украины», — отметил он.

Кастюкевич добавил, что много антироссийской литературы и книг с изображением самолетов со свастикой найдено также в Морском институте.

В свою очередь, председатель комитета по просвещению Госдумы Ольга Казакова заявила о необходимости выяснить, каким образом, с помощью каких книг, задач и учебных пособий детям в голову закладывалась необходимая информация.

«Предстоит серьезная и долгая работа, для которой мы привлечем научно-исследовательские институты. По сути, у детей забрали наше общее прошлое, попытались вырвать его из памяти, дать новую „прошивку“. Необходимо сделать все, чтобы вернуть братскому народу понимание, что мы один сильный и великий народ», — сказала она.

Специалисты займутся изучением обнаруженной литературы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что беспрецедентная ситуация с ненавистью к русским требует таких же решений. Таким образом он прокомментировал законопроект, предусматривающий расширение наказания за антироссийские фейки, в том числе о работе государственных органов за рубежом.