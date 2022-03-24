Дорогая дорога. Как украинские военные вымогают деньги у мирных жителей за эвакуацию

Украинские военные вымогают деньги за разрешение эвакуироваться. Жителю Северодонецка пришлось заплатить силовикам три тысячи долларов. В противном случае его угрожали расстрелять как диверсанта. Специалисты уверены, что украинские военные чувствуют свой скорый проигрыш и пытаются таким образом хоть как-то заработать на конфликте.

Бесценная свобода

Житель Северодонецка пытался эвакуироваться из города, где продолжаются перестрелки. Однако это оказалось не только опасно, но и дорого. Украинские военные остановили машину мужчины на блокпосте в районе Лисичанска. После осмотра автомобиля силовики приказали отогнать его в сторону и зайти в служебное помещение за документами. Об этом сообщила Генпрокуратура Луганской народной республики.

«В помещении военнослужащий ВСУ (на форменной одежде были погоны старшего лейтенанта) сообщил, что выезд из города без специального пропуска запрещен, и предложил оформить пропуск на месте за две тысячи долларов. На возмущение заявителя о таком положении дел военнослужащий пригрозил „найти“ в его машине оружие и рацию, после чего „расстрелять как диверсанта“. После этого оформление пропуска на месте для заявителя стоило три тысячи долларов, которые он заплатил, опасаясь за свою жизнь», — процитировало РИА «Новости» заявление Генпрокуратуры.

По приезде на территорию ЛНР мужчина позвонил на горячую линию республиканской прокуратуры.

Власти не против

Подобные случаи — частая практика во время конфликтов. Об этом «360» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«К великому сожалению, в конфликтах она (практика — прим. ред.) культивируется. Тем более если мы рассматриваем ВСУ, которые инкорпорированы в нацбаты. <…> Учитывая тот факт, что без всяких норм раздавалось стрелковое оружие всем, кто хочет, при том что выпускались из тюрем заключенные… В совокупности мы получаем ситуацию хуже, чем в каком-то другом месте с конфликтом», — подчеркнул Кошкин.

По его словам, сама Украина сейчас создает хаос и разрешает убийство собственных граждан. В этих условиях нажива — основной промысел.

«Когда раздали оружие, криминальные элементы взяли его и пошли грабить и вымогать у бизнесменов, „рассчитываться“ со своими обидчиками. Никто не поехал на фронт защищать демократическую Украину после того, как выпустили из тюрьмы. Так что эта изощренная практика на всех блокпостах», — отметил Кошкин.

Он подчеркнул, что также многие попросту останавливают по ночам машины и занимаются грабежом. И если человек дает крупную сумму, это далеко не значит, что он останется жив, отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова.

«Если человек оставил заявление, когда будет денацификация, думаю, не исключено, что совокупность подобного рода материалов в значительной степени может помочь, если человек (военный — прим. ред.) будет найден», — пояснил Кошкин.

Украинский террор против мирного населения

Сегодня те остатки украинских радикальных националистических формирований — это, по сути, лайт-версия ИГ*, рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Они тоже устраивают кровавых перфоманс, прекрасно понимают, что дни их сочтены. И единственная их цель — нажить некий капитал на этой войне, поэтому все, с кого можно содрать какие-то деньги, с них пытаются что-то получить. <…> Это не новое. Это было и в 2014 году. <…> Типичная картина Украины, когда это происходит», — отметил Орлов.

Он назвал этой некой практикой террора против мирного населения. И по словам Орлова, военная прокуратура действует сейчас активно. Все факты преступлений постоянно мониторят и фиксируют.

Жителям Мариуполя запрещали уезжать

Случай жителя Северодонецка не единственный, когда украинские военные не давали мирным жителям уехать. Так, жительница Мариуполя рассказала, что находилась в подвале многоквартирного дома, пока другие местные выбирались оттуда за едой. При этом они рисковали собственными жизнями. Напротив подъездов работали снайперы. Людям просто запрещали покидать подвалы. Видео с рассказом женщины опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Другая мирная жительница подчеркнула, что украинские националисты занимали позиции в квартирах. Людям же говорили, что они не могут покинуть город.

* «Исламское государство» / ИГ — запрещенная в России террористическая организация.