«Просыпались от взрывов и прощались с жизнью». Украинские силовики специально прятали технику у жилых домов в Мариуполе

Украинские силовики начинали обстрелы Мариуполя уже с самого утра. Мирные жители просыпались от звуков взрывов и ежеминутно были готовы попрощаться с жизнью. Об этом рассказала жительница города Любовь Устинова, которой удалось эвакуироваться.

«Было очень страшно. Мы в четыре утра просыпались от жутких взрывов и прощались со своей жизнью. <…> Оставаться в городе было невозможно», — призналась девушка.

По ее словам, украинские силовики намеренно прятали технику и вели огонь из густонаселенных районов, из жилых домов, где прятались простые люди.

«Мы видели, как в самом центре города, на проспекте Мира, к нам в подъезд заходили военные и стреляли из нашего дома. Мы слышали по ночам, как стреляли из танков украинские военные. Стреляли во дворах домов и специально провоцировали, чтобы на мирных жителей летели „ответки“», — сообщила девушка.

По словам Любови, от ее дома ничего не осталось — его полностью разбомбили.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после обстрелов Донбасса ВСУ. Дела возбудили за жестокое обращение с гражданским населением, а также за применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России.