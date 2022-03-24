Работа саперов на заминированном поле в Херсонской области попала на видео

Саперы приступили к сплошному разминированию бывших сельхозугодий на юге Херсонской области. Видео, демонстрирующее работу инженерных войск Южного военного округа, опубликовал телеканал «Звезда».

Украинские националисты усеяли поля противотанковыми и противопехотными минами. Заняться разминированием военных попросила администрация области: близится посевная кампания, а фермеры боятся выходить в поле.

«Вот тут коров пасли, там пшеницу сажали… Нам сказали: здесь все заминировали, пока сюда не ходите», — рассказал местный житель Алексей.

На ролике видно, что очистку поля ведет бронированная машина разминирования. Происходит контролируемый подрыв, специальный противоминный трал вызывает детонацию.

«Минные поля противника делались не классически, а хаотично, что затрудняет их разминирование. От лимана до дороги и канала все заминировано было», — рассказал командир 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады Южного военного округа Дмитрий Марков.

Еще одна сложность в том, что радикалы не всегда отмечали на картах заминированные объекты. То есть у инженеров нет полной информации о расположении мин. Однако работа продолжается.

Расчистка полей от мин остается главной задачей саперов. Кроме того, ежедневно при проверках обнаруживаются десятки фугасов, оставленных радикалами, на обочинах автомобильных дорог. Уже удалось найти и обезвредить более 12 тысяч взрывоопасных предметов.