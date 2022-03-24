Минобороны: СБУ расстреляла мирных жителей в Чернигове

В Чернигове СБУ задержала активистов, которые просили о выходе в безопасные районы. Несколько человек силовики расстреляли, сообщили в Минобороны РФ.

Мэр города распорядился взорвать автомобильный мост через реку Десну, чтобы мирное население не смогло покинуть Чернигов. Более половины из 120 тысяч горожан, подчеркнули в российском военном ведомстве, больны. Медицинскую помощь им никто не оказывает.

За минувшие сутки в Россию из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали свыше 17,1 тысячи человек. К отправке на украинскую территорию подготовили более 22 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Российская сторона работает над созданием гуманитарного коридора для выхода из портов Украины 67 иностранных судов. Они не могут выйти в море из-за дрейфующих мин и угрозы обстрела.

Ранее в Минобороны показали передвижение российских сил и установленные под Киевом блокпосты.