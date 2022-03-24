Российские войска взяли под контроль весь Левобережный район Мариуполя. Он расположен в восточной части города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наши бойцы очистили от банд весь Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной „Азовстали“. Над последним освобожденным здесь зданием окружной прокуратуры Левобережного района бойцы водрузили флаг, сообщил мне мой дорогой брат Султан Рашаев», — написал Кадыров.

Он добавил, что гвардейцы полностью зачистили жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.

«Теперь гвардейцы бросают свои силы на зачистку от азовских* националистов других жилых районов Мариуполя», — написал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимир Зеленского согласиться с «обоюдовыгодными и продуктивными» предложениями российского президента Владимира Путина и решить ситуацию мирным путем. Кадыров посоветовал Зеленскому вместе с Россией очистить Украину от бандеровцев, неонацистов и другого «сброда».

*Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.