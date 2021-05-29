Северная Корея открыла охоту на кошек и голубей. Что-то происходит в стране, где нет ковида

В Северной Корее официально нет ни одного случая заражения коронавирусом. При этом власти распорядились убивать кошек и голубей и отказались от Олимпиады в Японии. Так что же происходит в стране в «самый трудный год в истории», как в этом признался Ким Чен Ын?

Уничтожение кошек и голубей

Власти КНДР решили — нельзя допустить распространения коронавируса. Они уже предупреждали жителей, что можно заразиться через южнокорейские пропагандистские листовки. Теперь же чиновники выбрали несколько радикальные методы: кошек и голубей будут уничтожать в пограничных с Китаем районах Северной Кореи. Чиновники считают, что эти животные и птицы заносят инфекцию из соседней страны.

Одна семья из города Хесан отказалась отдавать свою кошку и пошла на обман, писало Daily NK. Корейцы заявили, что домашний питомец умер. Однако через несколько дней животное увидели у забора на границе Северной Кореи и Китая. Кошку пытались поймать, но та сбежала. А ее хозяев отправили в изолятор на 20 дней.

Отказ от Олимпиады

Перед этим Северная Корея приняла еще одну меру, чтобы коронавирус не проник под железный занавес. КНДР отказалась участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, писало в начале апреля южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР. Благодаря этому спортсмены не заболеют ковидом, а значит, не пострадают от «глобальной кризисной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом».

Решение тоже значимое — хоть КНДР всегда пропускает зимние Игры, в летних участвует постоянно.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но главные спортивные соревнования отменили из-за пандемии. Игры впервые в истории перенесли на год.

Страна, где нет коронавируса

По официальным данным, в Северной Корее за все время пандемии не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В июле 2020 года сайт о научных достижениях Северной Кореи писал, что в стране разработана вакцина от коронавируса, стартовали клинические испытания. Первые испытания препарата на животных доказали его эффективность и безопасность. Однако до испытаний на людях дело не дошло, поскольку в КНДР нет ни одного инфицированного.

Пока многие страны вводили жесткие карантинные ограничения, КНДР поставила знак «стоп» в своем воздушном пространстве и территориальном море. Власти усиленно наблюдают за границей и береговой линией. А в городах сжигают любые предметы, которые попадают в страну по воде или воздуху. СМИ постоянно напоминают про главных врагов антивирусной кампании — чрезмерные уверенность и самодовольство.

В ноябре КНДР усилила меры, чтобы не пустить вирус в страну, и установила «твердую стену блокады» на своих границах и в районе демаркационной линии, разделяющей государство с Южной Кореей. Региональные отделы кризисных противоэпидемических мер также просят рабочих и жителей «следовать установленной системе действий, немедленно реагировать и ставить под контроль даже малейшие нештатные ситуации».

По данным южнокорейской разведки, КНДР закрыла границу с Китаем — ее нельзя пересекать ни людям, ни товарам. Север отказался от продовольственной помощи от Китая и больше не ловит рыбу в море, чтобы вирус не попал в страну через морской мусор.

«Самый трудный год в истории»

Поэтому неудивительно, что с таким железным занавесом КНДР переживает непростое время. Лидер Ким Чен Ын даже охарактеризовал ситуацию в Северной Корее в последние годы как «самую трудную в истории». С таким заявлением он выступил в рамках послания съезду профсоюзов.

Однако потом руководитель страны продолжил речь в положительном ключе. Северная Корея вышла за рамки периода «защиты и самосохранения» и наконец-то вступила в новую эпоху, а государственная мощь и статус государства резко возросли. Поэтому в стране необходимы радикальный прогресс, перемены и темпы роста.

Ким Чен Ын признал, что пока во всем ощущается нехватка. Поэтому он поставил цель для нового этапа в жизни страны улучшить и укрепить экономику. К этому подключатся все слои общества, в том числе рабочий класс — «главное действующее лицо общества» КНДР.

Российские дипломаты на дрезине

Обстановка в стране выдалась настолько непростой, что российские дипломаты покинули Северную Корею окольными путями и на самодельной дрезине. Восемь сотрудников посольства в КНДР и члены их семей вернулись на родину в конце февраля. Дипломаты добирались домой «долгим и трудным путем» из-за закрытия границ и прекращения пассажирского сообщения.

Маршрут дипломатов: 32 часа на поезде, потом еще два на автобусе до границы, а далее шел самый ответственный участок — пеший переход на российскую сторону. Для этого заблаговременно сделали тележку, потом поставили ее на рельсы, разместили на ней вещи, усадили детей — и в путь. Конструкцию толкали больше километра по железной дороге, в том числе по мосту через реку Туманная.

Коллеги из представительства МИД во Владивостоке встретили дипломатов на территории России. Администрация Приморского края предоставила автобус, который доставил соотечественников в аэропорт.

Лидер КНДР пропал

Ким Чен Ын в 2021 году реже отдает честь публичным мероприятиям, несмотря на нулевую статистику в стране. Представитель Министерства объединения, которое курирует межкорейские отношения, допустил, что такое поведение главы государства связано с опасениями относительно коронавируса.

В последний раз Ким Чен Ына видели 7 мая на концерте в Пхеньяне.

Причем корейский лидер мало выходил в свет и в 2020-м. Исключениями были только крупные политические мероприятия, такие как партийный съезд. Неудивительно, что в прошлом мае необычно долгое отсутствие Ким Чен Ына породило слухи о его серьезной болезни или даже смерти. Однако спустя 20 дней он развеял слухи, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.