Власти Северной Кореи решили уничтожить кошек и голубей

В пограничных с Китаем районах Северной Кореи уничтожат кошек и голубей. Так власти КНДР решили остановить распространение коронавируса.

Чиновники полагают, что кошки и голуби приносят коронавирус из соседней страны. По данным Daily NK, одна семья в городе Хесан отказалась отдавать свою домашнюю кошку и за это попала в изолятор на 20 дней.

Чтобы спасти своего питомца, семья заявила, что кошка якобы умерла. Но спустя несколько дней животное было замечено у забора на границе Северной Кореи и Китая. Кошку пытались поймать, но безуспешно. После этого ее хозяев отправили в изоляцию.

Власти КНДР ранее предупреждали жителей, что они могут заразиться коронавирусом через южнокорейские пропагандистские листовки.

По официальным данным, в Северной Корее за все время пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

В начале апреля южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР сообщило, что Северная Корея не примет участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио летом этого года. Так страна решила защитить своих спортсменов от заражения COVID-19.