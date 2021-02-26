Российский дипломат рассказал подробности возвращения на дрезине из КНДР

Сотрудники российского посольства в Пхеньяне сами попросили вывезти их на дрезине из Северной Кореи. Альтернативой был выезд в Китай, где россиянам пришлось бы провести несколько недель на карантине, рассказал один из сотрудников дипмиссии Владислав Сорокин.

«Нам просто этот вариант не подошел, потому что у нас три семьи уезжали, у каждого свои обстоятельства, в том числе медицинские у детей», — сказал он на пресс-конференции, сообщил ТАСС.

Дипломаты, добавил Сорокин, не увидели «ничего экстраординарного» в поездке на ручной дрезине через границу.

«Попросили такой вариант у корейской стороны, и они согласились с нашей просьбой, это была именно наша инициатива», — уточнил он.

Также сотрудник посольства рассказал, что ранее российские и другие дипломаты покидали КНДР через Китай. Вначале тех, кто хочет уехать, довозят на автобусе к китайскому пограничному городу Даньдун. В город они добираются уже на китайском автобусе, после чего отправляются на карантин.

Накануне МИД России выложил снимки сотрудников дипмиссии в Пхеньяне, которые пересекают границу на ручной дрезине. Ведомство сообщило, что россиянам пришлось 32 часа ехать на поезде, затем два часа на автобусе. На российскую сторону они перебрались по рельсам на тележке, в которой разместили детей и вещи. Дрезину толкали около двух километров.