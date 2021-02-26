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    26 февраля 2021, 20:26

    Российский дипломат рассказал подробности возвращения на дрезине из КНДР

    Кирилл Фролов

    Сотрудники российского посольства в Пхеньяне сами попросили вывезти их на дрезине из Северной Кореи. Альтернативой был выезд в Китай, где россиянам пришлось бы провести несколько недель на карантине, рассказал один из сотрудников дипмиссии Владислав Сорокин.

    Российский дипломат рассказал подробности возвращения на дрезине из КНДР

    «Нам просто этот вариант не подошел, потому что у нас три семьи уезжали, у каждого свои обстоятельства, в том числе медицинские у детей», — сказал он на пресс-конференции, сообщил ТАСС.

    Дипломаты, добавил Сорокин, не увидели «ничего экстраординарного» в поездке на ручной дрезине через границу.

    «Попросили такой вариант у корейской стороны, и они согласились с нашей просьбой, это была именно наша инициатива», — уточнил он.

    Также сотрудник посольства рассказал, что ранее российские и другие дипломаты покидали КНДР через Китай. Вначале тех, кто хочет уехать, довозят на автобусе к китайскому пограничному городу Даньдун. В город они добираются уже на китайском автобусе, после чего отправляются на карантин.

    Накануне МИД России выложил снимки сотрудников дипмиссии в Пхеньяне, которые пересекают границу на ручной дрезине. Ведомство сообщило, что россиянам пришлось 32 часа ехать на поезде, затем два часа на автобусе. На российскую сторону они перебрались по рельсам на тележке, в которой разместили детей и вещи. Дрезину толкали около двух километров.