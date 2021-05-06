Жителей КНДР предупредили о передаче коронавируса через пропаганду Южной Кореи

Жителей КНДР предупредили, что коронавирус якобы может передаваться через пропагандистские листовки, распространяемые Южной Кореей. Об этом рассказала северокорейская газета Rodong Sinmun, сообщил «Интерфакс».

Любой странный объект, который летит на ветру, нужно воспринимать как потенциальную угрозу передачи опасного вируса, рассказали северокорейцам. Жителей республики призвали не терять бдительность и соблюдать меры предосторожности.

В газете написали, что применение вакцин в других странах якобы оказалось неэффективным в плане сдерживания вируса. Поэтому защита своего здоровья ложится на плечи самих граждан.

Официально в КНДР не сообщалось ни об одном случае ковида.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в апреле заявил, что его страна переживает тяжелейший момент в своей истории.

Группа перебежчиков на прошлой неделе запустила с помощью шаров около полумиллиона листовок на территорию КНДР. В Южной Корее такие запуски уже под запретом.

В октябре 2020 года власти Северной Кореи предупреждали жителей, что на улицу им лучше не выходить, потому что ветер несет «желтую пыль» из Китая, которая якобы заражена коронавирусом.