Глава КНДР назвал ситуацию в стране «самой трудной в истории»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын признал, что за последние годы в стране сложилась самая трудная ситуация в истории. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны», — цитирует главу государства «Русская планета». По его словам, стране приходится вести трудную борьбу в обстановке острого дефицита во всем. При этом он добавил, что «создание плодотворной жизни при социализме — это не дело далекого будущего».