Ким Чен Ын жив и здоров. Кому были выгодны слухи о смерти диктатора

«Все, связанное с Северной Кореей, в силу закрытости этой страны, в силу недоступности информации вызывает интерес у читателя. То, что глава КНДР не появился на праздновании дня рождения своего деда, вызвало спекуляции. Пока это все выглядит как игра с целью привлечь читателя и не более того», — об этом в разговоре с «360» заявила научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат политических наук Кристина Вода.

Причины же привлечения внимания читателя она видит в отношения Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Встреча этих глав государств была обставлена очень громко, но, к сожалению, никаких результатов не принесла, считает собеседница «360». По ее словам, шум вокруг здоровья лидера КНДР может быть выгоден противникам Трампа, которые в очередной раз могут показать, что президент не в силах контролировать ситуацию с Северной Кореей.

«Возьмем внешнюю политику Трампа. С Китаем он поссорился. С Россией отношения хуже некуда. На Ближнем Востоке у него неладно. С Венесуэлой не получилось. Из международного соглашения по климату он вышел. Из Тихоокеанского торгового партнерства вышел. В общем-то из активов по внешней политике он может привести в пример только Северную Корею», — добавил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

По его словам, встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном привела к тому, что КНДР вот уже два с половиной года не проводит ядерных испытаний. Обстановка значительно улучшилась, благодаря решениям главы Штатов в отношении Северной Кореи.

Сейчас враги Трампа, которые не хотят его избрания на второй срок, посчитали, что можно на этом сыграть — поссорить лидеров США и КНДР. Если не удастся, то хотя бы запустить в информационное пространство слух, что Ким Чен Ын болен или умер. Хотели показать, что если Ким Чен Ын мертв, то достижения Трампа с Северной Кореей летят в тартарары Евгений Ким.

Собеседник «360» добавил, если вдруг Ким Чен Ына не будет, придет человек, который для укрепления своей власти займет более жесткую позицию по отношению к США. «Противникам Трампа важно было пустить слух, мол, Ким Чен Ын при смерти и Трампу в связи с этим ничего хорошего не светит, тогда у него вообще никаких активов во внешней политике нет», — заключил Евгений Ким.

Данные об угрозе здоровью северокорейского лидера CNN сообщил американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным. В издании напомнили, что последний раз на публике Ким Чен Ына видели 11 апреля. Глава государства не появился на испытаниях противокорабельных крылатых ракет типа «воздух — поверхность» 14 апреля. А на следующий день он впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии по случаю 108-летия со дня рождения своего дедушки — некогда лидера страны Ким Ир Сена. Также Ким Чен Ын отсутствовал на ежегодной сессии Верховного народного собрания 19 апреля. Это породило множество слухов о его самочувствии.