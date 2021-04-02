Нет еды, жесткий локдуан и сбегающие дипломаты. Как живет Северная Корея с начала пандемии

Российские дипломаты рассказали, что все больше сотрудников дипломатических миссий покидают КНДР. Посольства 12 стран уже закрылись. Все потому что на фоне жесткого локдауна из-за пандемии в Северной Корее начался дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств.

О положении дел в Северной Корее рассказало посольство России в КНДР на своей странице в Facebook. Оказалось, что после двухнедельного карантина 38 иностранных граждан покинули страну и теперь возвращаются к себе домой.

«Мы желаем нашим коллегам из пхеньянского дипкорпуса, с которыми за время жесткого многомесячного коронавирусного заточения особенно сблизились и подружились, счастливого возвращения на родину», — написало российское посольство.

Из сообщения также стало известно, что это не первый коллективный выезд сотрудников дипломатических миссий из КНДР. В стране осталось менее 290 иностранцев, а все потому что многие не могут выдержать «беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, и отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем».

На данный момент закрыты представительства Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций. Свои страны сейчас в Северной Корее представляют только девять послов и четыре временных поверенных в делах. Персонал большинства посольств сокращен до минимума.

Российская дипломатическая миссия продолжает свою работу в КНДР, но несколько семей по различным причинам прервали командировки и вернулись в Россию.

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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в таких условиях жизни для дипломатов ничего удивительного не увидел. По его словам, в КНДР никогда не было особенного пиетета перед послами. Все находятся на равных позициях, поэтому если в стране дефицит продуктов или еда по талонам, то это будет распространяться на всех. Точно так же неудивительно, что многие иностранцы поспешили страну покинуть, ведь не все привыкли к таким тяжелым условиям.

«В Северной Корее ситуация острее и тяжелее, чем в ряде других государств. Это объективная реальность. Не все к ней готовы», — заявил Солонников.

При этом он отметил, что до коронавируса условия у дипломатов в КНДР были вполне нормальными. Да, страна не такая свободная, как европейские государства, но по Пхеньяну работники могли передвигаться свободно и даже зайти в бар, чтобы выпить пива.

Ранее стало известно, что некоторые сотрудники нашего посольства вместе со своими семьями, возвращаясь в Россию, пересекали границу на дрезине. Все потому что с 3 февраля 2020 года границы между КНДР и Россией закрыты. Железнодорожное пассажирское сообщение тоже прекращено.

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Радикальные меры

Северная Корея закрыла границы для иностранцев еще в январе 2020 года из-за опасений распространения COVID-19. Об этом сообщал Reuters.

При этом локдаун в стране никогда не объявляли. Статистика по числу зараженных также не известна. КНДР регулярно заявляла о том, что коронавируса в стране нет, пишет РБК. Только в июле 2020 года Ким Чен Ын заявил о появление первого случая подозрения на ковид. Больше никаких новостей о зараженных в Северной Корее не поступало.

В феврале старший научный сотрудник Human Rights Watch по Северной Корее заявила, что в 2020 году ей сообщили о нехватке продуктов питания, мыла, зубной пасты и батареек в стране. Все из-за того, что торговля между КНДР и Китаем упала примерно на 80%, а импорт продуктов питания и медикаментов дошел почти до нуля. Об этом сообщил The Guardian.

Торговля была прекращена, потому что правительство КНДР считало, что ее продолжение может привести к распространению коронавируса в стране. Последующие наводнения также подорвали сельскохозяйственное производство, усугубив нехватку продовольствия.

Положение в стране довольно тяжелое. Из хорошего можно выделить только то, что в рамках программы Covax Всемирной организации здравоохранения КНДР получит 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

При этом такие радикальные меры вряд ли можно назвать оправданными.

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«Опыт Китая показывает, что такие меры могли помочь в борьбе с коронавирусом. Но Китай и Северная Корея — это две разные по своему устройству страны», — сказал вирусолог и член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По его словам, принятие радикальных мер можно считать разумным, даже если вирус есть у всех соседей, когда есть стратегия выхода из ограничений, то есть если понятно, для чего выигрывается время, и что будет сделано дальше. Или в самом начале эпидемии, когда есть надежда на полную ликвидацию вируса, как это было в Китае, когда он изолировал Ухань.

В случае же с КНДР эффективность таких действий кажется маловероятной.

Той же мысли придерживался и профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он подчеркнул, что подобные меры приносят больше вреда, чем пользы. Нельзя целую страну сажать под замок. Важно соблюдать баланс между свободами людей и борьбой с медицинскими проблемами.

«Коронавирус — это не черная оспа. Она не выкашивает каждого второго. Для чего нужны такие радикальные меры? Это противоречит не просто законам науки, но и здравому смыслу», — заключил эксперт.