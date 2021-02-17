Ким Чен Ын посетил концерт, посвященный дню рождения покойного отца и бывшего лидера Ким Чен Ира, вместе со своей женой Ри Соль Чжу. Внимание людей привлек вновь пополневший лидер. С 2011 года Ким продолжает стремительно набирать вес, а в Сети обсуждают его ухудшающееся здоровье.

Как передает Би-би-си, Ким Чен Ын появился во вторник на концерте, посвященном дню рождения его покойного отца. Вместе с ним на мероприятии была его жена Ри Соль Чжу, которая около года не появлялась на публике. Ее отсутствие породило слухи о проблемах со здоровьем или о возможной беременности. Позже было заявлено, что Ри избегала появлений на публике из-за опасений по поводу коронавируса.

The Rodong Sinmun опубликовал несколько фотографий с мероприятия. На них видно, как Ким и Ри широко улыбаются, наслаждаясь выступлением в Художественном театре Мансудэ вместе с другими официальными лицами. При этом никто из присутствующих не был в масках и не придерживался мер социального дистанцирования.

На фотографиях также видно, что Ким Чен Ын набрал еще больше веса. Последний раз его полноту обсуждали в ноябре 2020 года, когда южнокорейское шпионское агентство сообщило о том, что Ким весил 140 килограммов.

Избыточный вес

Как пишет VICE со ссылкой на южнокорейское шпионское агентство, с момента прихода к власти Ким Чен Ын каждый год набирал по шесть-семь килограммов. С 2011 года он набрал около 50 килограммов лишнего веса и в ноябре весил уже 140 килограммов. Впрочем, неясно как южнокорейские шпионы пришли к такой четкой оценке.

По данным Национальной разведывательной службы, Ким весил 90 килограммов в августе 2012 года. Разведка также сообщала, что в 2014 году он не мог нормально ходить из-за проблем с весом. Его лечили от синдрома тарзального канала, который поражает пальцы ног, лодыжки и ступни.

В том же году он пропал из поля зрения государственных СМИ Северной Кореи более чем на месяц. Позже на кадрах государственного телевидения было видно, как он хромал. Предположительно, Ким отсутствовал из-за удаления кисты с лодыжки.

В 2016 году разведка Южной Кореи заявила, что он резко набрал в весе из-за сильного стресса, вызванного проблемами безопасности и «недостатком сна, чрезмерным перееданием и питьем».

При этом агентство заявило, что ожирение не является серьезной проблемой для Кима, поскольку он еще молод. Ему всего 37 лет.

Доктор Ю Ен Хун сказал VICE News, что по индексу массы тела Ким относится к категории людей с тяжелым ожирением.

«Люди в этой фазе с большой вероятностью будут иметь метаболический синдром, высокое кровяное давление, диабет, цереброваскулярные заболевания, гиперлипидемию и так далее», — сказал врач.

А доктор и профессор Ким Кен Су сказал, что с большой вероятностью у Кима будет сердечно-сосудистое заболевание, синдром апноэ во сне, камни в желчном пузыре, артрит и осложнения, связанные с ожирением.

Проблемы с сердцем

Слухи о здоровье Ким Чен Ына вспыхнули с новой силой в апреле 2020 года, когда он пропустил празднование 108-летия своего покойного деда, основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Он ни разу не пропускал это мероприятие с момента унаследования власти в 2011 году.

Как писали CBC News со ссылкой на сеульские СМИ, Ким Чен Ын пропал из поля зрения якобы из-за проведения середчно-сосудистой операции 12 апреля. Здоровье лидера ухудшилось за последние месяцы из-за чрезмерного курения, ожирения и переутомления.

«Насколько я понимаю, он боролся [с сердечно-сосудистыми проблемами] с августа прошлого года, но ситуация ухудшилась после неоднократных посещений горы Пэкту», — сказал источник, имея в виду священную гору страны.

Уже 2 мая Ким Чен Ын вновь появился на публике, чтобы отпраздновать завершение строительства завода по производству удобрений недалеко от Пхеньяна. По сообщениям Associated Press, не было явных признаков того, что Ким испытывал дискомфорт. Однако были моменты, когда его ходьба казалась немного скованной.

При этом аналитики отмечают, что в будущем здоровье Кима начнет активно ухудшаться. Об этом говорит не только его избыточный вес, но и нездоровая страсть к курению. Его часто можно увидеть курящим в общественных местах, в том числе в университетских классах, вагонах метро и даже в присутствии своей беременной жены Ри Соль Джу.

Помимо этого, он пьет, а в его семье имеются хронические проблемы с сердцем. Его отец Ким Чен Ир и дед Ким Ир Сен умерли от сердечных приступов в 2011 и 1994 годах соответственно.