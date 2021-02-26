Выехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вылетели из Владивостока в Москву

Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей, которые вернулись на родину на несамоходной дрезине, вылетели из Владивостока в Москву. Дипломатам помогли сотрудники представительства МИД России на Дальнем Востоке

Об этом сообщило в своем аккаунте в Facebook МИД РФ во Владивостоке.

«Сотрудники представительства содействовали выезду с территории КНДР группы сотрудников российского Посольства в Пхеньяне и членов их семей. Ввиду ограничений на передвижение через границы между двумя странами в условиях пандемии выезд оказался возможным только железнодорожным путем с использованием несамоходной дрезины», — говорится в сообщении.

На территории России дипломаты пересели на автобус, чтобы добраться до аэропорта Владивостока, откуда они вылетели самолетом в Москву.

Ранее МИД РФ в социальных сетях опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Из-за закрытого железнодорожного сообщения между двумя странами, часть пути им пришлось преодолеть на несамоходной дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В четверг, 25 февраля, на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей.