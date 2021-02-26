Дрезину, на которой российские дипломаты уезжали из КНДР, создали для эвакуации людей
Дрезину (тележку), на которой дипломаты РФ накануне выехали из Северной Корее в Россию, построили сотрудники российско-корейского предприятия специально для экстренной перевозки людей по мосту через реку Туманная.
Тележку использовали дважды, случай с дипломатами — второй.
«Дрезина использовалась до этого. У нас заболел сотрудник, и его эвакуировали в экстренном порядке так же через мост Дружбы на этой дрезине», — сказали в СП «РасонКонТранс» РИА «Новости».
Собеседник агентства выразил надежду, что в будущем откроют железную дорогу или появятся другие способы эвакуации.
«РасонКонТранс» — совместное предприятие России и КНДР. Оно является управляющей компанией железнодорожного проекта РФ и КНДР «Хасан-Раджин».
Восемь российских дипломатов из посольства в Пхеньяне и членов их семей 25 февраля вернулись на родину. Часть пути из Северной Кореи в России им пришлось преодолеть на дрезине из-за закрытых границ между странами. Тележку толками сами диппредставители.