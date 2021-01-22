Олимпиада-2021 удержалась. Тренеры сборных России рассказали о подготовке спортсменов

Власти Японии опровергли статью Times о возможном переносе Олимпийских игр. По их словам, подготовка к Олимпиаде идет полным ходом. Тренеры российских сборных подтвердили «360», что разговоров об отмене пока нет. Все спортсмены занимаются и готовятся к Играм в этом году.

Источник Times в правящей коалиции Японии сообщил — власти поняли, что Олимпийские игры нужно отменять из-за пандемии. Новость пришлось опровергать и представителям МОК, и самим властям Японии.

Организаторы Игр заверили, что премьер-министр Есихидэ Суга выразил полную готовность к проведению Олимпиады.

«Все наши партнеры по доставке, включая национальное правительство, столичное правительство Токио, оргкомитет Токио-2020, МОК и МПК, полностью сосредоточены на проведении Игр этим летом», — говорилось в заявлении.

Подготовка сборных РФ

В России сохраняют решительный настрой и продолжают готовиться к соревнованиям.

«Мы никаких новостей о переносе Олимпиады не слышали и готовимся ко всему по плану. Надеемся на лучшее», — сказала «360» старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков также отметил, что пока все готовятся к Играм. Изменился сам процесс, потому что соревнований практически нет. Все готовятся сами у себя на местах.

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко подчеркнул, что тренировки проводят как обычно, все спортсмены работают в полную силу. На фоне пандемии изменились только условия заезда на базу, а все остальное идет своим чередом.

«Пока указаний об отмене Олимпиады не было, мы продолжаем готовиться. Тем более у нас впереди чемпионат Европы, потом перерыв и еще кубки, а потом Олимпийские игры», — рассказал тренер.

Старший тренер женской сборной России по дзюдо Владимир Дегтярев в разговоре с «360» выразил уверенность, что Олимпиаду уже не сдвинут. Власти Японии и МОК, скорее всего, пойдут уже до конца.

«Мы тренируемся, ездим на турниры и отборочные. Сейчас вот вернулись с Катара, девочки там боролись и набрали баллов квалификационных для Олимпиады. Все идет по плану», — отметил Дегтярев.

Перемены на Олимпиаде

Про то, как изменится сама Олимпиада, никто сказать не может. Это будет ясно уже, когда она произойдет. Пока изменения коснулись только сборов.

«Мы перед сбором за 72 часа сдаем тест на коронавирус. Потом приезжаем на сбор, нас расселяют всех по одному в номерах и утром опять берут тест. На следующий день приходят результаты, если отрицательный, то все хорошо. Ждем следующего дня, у нас берут второй тест. Если и после него все в порядке, то мы спокойно начинаем тренировку на базе», — рассказал тренер.

Единственное, что пока не ясно, — кто будет представлять Россию на Олимпиаде в разных видах спорта. Андрей Родионенко рассказал, что у них пока никого не отобрали. Сейчас все являются кандидатами на подготовку, а когда пройдут старты — чемпионат России и кубок России, станет ясно, кто войдет в команду по спортивной гимнастике.

Жуков отметил, что отборочные соревнования только близятся, но непонятно, в каком формате они пройдут. Каждая федерация к этому подходит по-своему.

Похоже, более-менее точная картина образовалась только среди дзюдоисток. Как рассказал Дегтярев, хоть из-за переноса Олимпиады на год форма спортсменок пострадала, они уже набирают все назад. А квалификационные позиции по отбору остались на тех же местах, потому что все это время соревнований не было.