Ким Чен Ын признал ситуацию в КНДР тяжелейшей за историю страны

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын признал, что текущая ситуация в КНДР является тяжелейшей за всю историю существования государства, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Independent.

«Улучшение условий жизни народа даже в тяжелейшей за все время ситуации, в которой нам приходится преодолевать небывалое количество испытаний, зависит от ячеек, низовых организаций партии», — отметил правитель КНДР.

Также Ким Чен Ын заявил, что членам партии необходимо выполнить решения, которые были приняты на партийном съезде в январе нынешнего года.

Как считают политологи, глава страны переживает сейчас, может быть, наиболее трудный момент в жизни. Дело в том, что пандемия коронавируса сильно ударила по северокорейской экономике. Также трудности создают санкции, введенные США, и изоляция КНДР.

Ранее сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон резко высказалась в адрес руководителя Южной Кореи Мун Чжэ Ина. После осуждения ракетных пусков Северной Кореи она назвала его «циничным американским попугаем», который противоречит сам себе».