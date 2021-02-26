Захарова объяснила, почему российские дипломаты из КНДР вернулись на дрезине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему российским дипломатам пришлось возвращаться на дрезине из КНДР. Транспортом сотрудников посольства должна была обеспечить северокорейская сторона.

Захарова в беседе с изданием «Подъем» сообщила, что больше года из-за пандемии пассажирское сообщение с Пхеньяном прекращено. При первой же возможности, по ее словам, дипломатов вывезли из КНДР. Об обеспечении транспортом дипломатов она посоветовала задать вопрос северокорейской стороне.

Сотрудники посольства могли ехать через Китай, однако они сами отказались, заявила Захарова. В Россию из Поднебесной они могли улететь только после трехнедельного карантина.

«Сотрудники посольства проявили мужество в такой чрезвычайной ситуации», — сказала Захарова.

Ранее в официальных аккаунтах Министерства иностранных дел появились фото и видео возвращения восьмерых дипломатов с семьями домой. В группе был один мужчина, третий секретарь посольства Владислав Сорокин. Он толкал дрезину около километра. После того как дипломаты оказались на территории России, они на автобусе доехали до аэропорта Владивостока, затем улетели в Москву.