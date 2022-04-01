НАТО укрепился в Европе. Тысячи солдат и военных машин могут обернуться против самих стран-участниц

НАТО продолжает активно наращивать военный потенциал в Восточной Европе. Сюда стягивают как солдат Североатлантического альянса, так и технику с вооружением. Раньше против таких действий выступала не только Россия, но и некоторые европейские страны. Теперь их позиция изменилась, но забывать уроки истории не стоит — «помощь» НАТО может стоить слишком дорого.

НАТО без границ

Сейчас значительная часть сил НАТО сосредоточена на базах в городах: Тапа и Таллин (Эстония), Рига и Адажи (Латвия), Вильнюс, Шауляе и Рукле (Литва), Люблин, Краков, Щецин, Быдгощ и Ожиш (Польша). Базами управляют США, Великобритания, Канада и Германия.

По официальным данным, в странах Балтии находятся более 20 тысяч солдат НАТО из разных стран — участниц Североатлантического альянса. Среди них более 5,5 тысячи американцев, большинство из которых находятся на базах в Польше.

Базы НАТО есть в Софии (Болгария), Крайове и Бухаресте (Румыния), а также в Венгрии и Словакии. В 2019 году НАТО также приступил к модернизации авиабазы в Кучове (Албания). На ее обновление потратили более 50 миллионов евро, а завершить работы планировали к 2023 году, сообщало издание Balkan Insight.

Также базы НАТО есть по всей Западной Европе: в Португалии, Испании, Франции, Германии, Греции, Италии, Бельгии, Нидерландах, а также в Норвегии, Исландии и Турции.

В число стран — участниц НАТО с правом размещения военных баз и контингентов альянса хотела войти и Украина. Однако Россия выступила резко против, так как подобное расширение НАТО на восток и расположение ядерного оружия в непосредственной близости от российских границ угрожало бы безопасности страны. У расширения НАТО нашлись и другие противники.

Против высказался Китай — представительство страны в ЕС заявило, что расширение НАТО не способствует ни безопасности, ни стабильности в мире, так как альянс продолжает «заниматься блоковой политикой и конфронтацией». И хотя холодная война закончилась 30 лет назад, считают в Китае, НАТО сохраняет менталитет идеологических предубеждений и не уважает суверенитет и интересы других стран.

МИД Китая даже сделал зрелищную инфографику, чтобы показать, как НАТО расширялся в сторону российских границ. Страны — участницы НАТО на карте обозначаются темно-синим. Именно это расширение, по мнению политиков, спровоцировало эскалацию конфликта на Украине.

Также против расширения НАТО на восток выступали Куба и Белоруссия. Аналогичную позицию высказывал президент Хорватии Зоран Миланович. Он заявлял, что вступление Украины в НАТО будет угрожать интересам его страны .

Раньше противников расширения НАТО на восток было еще больше. Немецкое издание Der Spiegel писало о том, что в Национальном архиве Великобритании нашли документ 1991 года, в котором представители западных стран заявляли о неприемлемости такого шага Североатлантического альянса. Тогда Великобритания, Франция и Германия протестовали против вступления Польши и других стран Восточной Европы в НАТО.

Военный контингент

В начале февраля 2022 года более двух тысяч американских солдат приехали в Германию в рамках усиления присутствия контингента НАТО в регионе. Однако большая часть из них должна была передислоцироваться в Польшу, сообщал ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ. В общей сложности в Польшу обещали перебросить до пяти тысяч американских военных и порядка 350 британских солдат.

В Польше находится сухопутный корпус быстрого развертывания «Северо-Восток» НАТО, откуда солдаты могут оперативно отправиться как на Украину, так и в Афганистан или в любую другую точку мира. В составе корпуса контингенты из Италии, Турции, Испании, Германии и самой Польши. Численность каждого из контингентов, по данным НАТО, может достигать 60 тысяч человек, писал РБК.

В Румынию в феврале 2022 года стянули около тысячи человек из контингента НАТО, а также бронетранспортеры Stryker. Сюда же обещали прислать до тысячи французских солдат.

В Болгарию, Литву и Эстонию НАТО перебрасывал истребители RAF Typhoon, боевую технику и военных специалистов — дополнительно к двум тысячам уже находившихся в стране.

В Литве и Румынии есть и собственные базы США. Только в 2006 году США имели более 800 баз размером более четырех гектаров и с бюджетом более 10 миллионов долларов по всему миру, в 2008 году их было уже больше тысячи.

Недавно Джо Байден одобрил отправку еще трех тысяч своих военных в Польшу, Германию и Румынию, а еще 8,5 тысячи солдат готовятся к возможной мобилизации в Восточной Европе. Также в Прибалтике находятся авиационные силы НАТО и противоракетные установки.

При этом, как рассказали в НАТО изданию Sky News, в случае эскалации ситуации альянс может задействовать не только свой контингент, но и отдельные вооруженные силы каждой страны-участницы. Таким образом общая численность военных, выступающих от лица НАТО, может увеличиться на 3,5 миллиона.

Военнослужащие стран-членов НАТО располагались и на территориях Грузии, Молдавии, Монголии, Казахстана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Финляндии, Швеции, Австрии, Македонии и Швейцарии, а также на Украине — все эти страны не входят в Североатлантический альянс.

В 2019 году НАТО случайно раскрыл места размещения ядерных бомб в Европе. Их обнаружили на военных базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Всего в Европе оказалось около 150 американских ядерных бомб. В 2018 году греческая оппозиция рассказала о том, что на Пелопоннесе американские военные складируют свое ядерное вооружение, но официальные власти все отрицали.

В 2018 году сервис «Яндекс.Карты» случайно раскрыл местоположение 300 военных объектов на территории Турции, в том числе авиабазу «Инджирлик», где хранятся ядерные гравитационные бомбы США В61, писала «Звезда».

Только в 2019 году, по данным РИА «Новости», в Европе было 12 подразделений ротационных бронетанковых бригад ВС США, 51 американская авиабаза, четыре многонациональных батальона НАТО, 17 военных баз и полигонов, четыре подразделения ВС США, пять пунктов базирования морской пехоты, а также шесть баз ВМС, 14 военных складов и 19 учебно-тренировочных центров.

«Помощь» от НАТО

Есть военные базы НАТО и в Ираке. С 2018 года Североатлантический альянс наращивает свой военный потенциал в этой стране, якобы ради укрепления безопасности. В феврале 2021 года НАТО в очередной раз увеличило численность контингента в Ираке. Об этом говорится на официальном сайте альянса.

При этом Ирак не понаслышке знает о том, как НАТО «обеспечивает безопасность». В 2003 году США и их союзники вторглись в Ирак, чтобы свергнуть режим Саддама Хусейна, так как его подозревали в связи с запрещенной в России террористической группировкой «Аль-Каида»*, а также в разработках запрещенного химического оружия.

Однако в результате доказать, что Ирак разрабатывал оружие массового поражения, США не удалось. Некоторые исследователи считают, что дестабилизация НАТО ситуации в Ираке привела к возникновению запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство»** — об этом даже заявлял бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Также под предлогом установления мира и защиты гражданского населения от войск Муаммара Каддафи НАТО вторглось на территорию Ливии. В марте 2011 года начались бомбардировки военных и гражданских объектов, а Каддафи обвиняли в том, что он использует население в качестве живого щита. Операция, как и в Ираке, закончилась только после убийства лидера Ливии.

Пострадали от «обеспечения безопасности» НАТО и в Европе — свою первую военную операцию Североатлантический альянс начал в 1992 году на территории бывшей Югославии. Закончилась она бомбардировками Белграда и других городов в 1999 году, в результате которых погибли тысячи мирных жителей. Более того, в ходе этой военной операции НАТО использовали снаряды с обедненным ураном — оружие, запрещенное Нюрнбергской хартией, а также Гаагской и Женевской конвенциями.

* "Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.