«Примите нас немедленно». Зеленский обратился к членам НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству НАТО. Он призвал немедленно принять страну в альянс, если члены блока к этому готовы.

«Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа. Если члены НАТО готовы видеть нас в альянсе, то примите нас немедленно, потому что ежедневно гибнут люди», — заявил Зеленский в интервью CNN.

Он также попросил не ставить Украину в ситуацию несправедливости, если НАТО не готов спасать жизни мирных жителей страны и хочет видеть Украину между двумя мирами. По словам президента, он лично просил руководство Североатлантического альянса прямо сказать, примут ли Украину в НАТО через год или пять лет, или же просто четко ответить «нет».

«Ответ был очень четким: „Вы не станете членом НАТО, но официально двери останутся открытыми“», — подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский лидер признал, что его стране не удастся стать членом НАТО. После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предложил создать новый «оборонный союз» с Великобританией.