«Хватит!» Президент Хорватии выступил против расширения НАТО на восток

НАТО достаточно продвинулся на восток Европы, пора прекратить это, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. По его словам, те, кто выступает за расширение альянса на Украину, угрожает хорватским интересам.

Он пояснил, что Хорватия является членом НАТО и при расширении альянса на украинскую территорию может потребоваться отправка в республику военнослужащих Хорватии, сообщило РИА «Новости».

«Думаю, что тот, кто выступает за расширение НАТО на Украину, угрожает и хорватским интересам. Потому что мы в НАТО и кто-то может отправить туда наших людей», — сказал он журналистам.

Миланович выступил против продвижения альянса на восточном направлении. По его словам, он наблюдает за этим всю свою жизнь.

«НАТО достаточно продвинулся на восток Европы, всю жизнь на это смотрю, всю проклятую жизнь, хватит. Пока я президент, я за то, чтобы НАТО больше не расширялся», — подчеркнул Миланович.

Политик добавил, что против вступления в НАТО Боснии и Герцеговины, так как в этих странах, по его словам, притесняют жителей Хорватии.