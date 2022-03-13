Политика США в отношении Украины представляет собой отражение преследуемых ими «эгоистичных геополитических целей». Такое мнение в статье для газеты Global Times выразил китайский обозреватель Синь Пин. Он отметил, что Вашингтону следует помнить, что «играющий с огнем обязательно обожжется».

Автор статьи напомнил, что в 2014 году Генри Киссинджер писал о том, что Украина способна стать мостом между Западом и Востоком, а не «форпостом противостоящих друг другу сторон». В свою очередь, так называемый «архитектор американской стратегии сдерживания СССР» Джордж Кеннан еще в 1998 году был недоволен расширением НАТО, определив это как начало новой холодной войны. Он, в частности, предсказал, что РФ со временем начнет реагировать на это все более негативно.

«Возглавляемая США НАТО проигнорировала эту рекомендацию, продолжив продвижение на восток в сторону России. Таким образом была подготовлена почва для украинского кризиса, готового взорваться в любой момент», — указал Пин.

Он отмечает, что Москва недвусмысленно предлагала Вашингтону и Брюсселю остановить экспансию и размещение наступательных вооружений в соседних странах. Но США проигнорировали данные озабоченности. Пин считает, что Украина на всем протяжении нынешнего кризиса является просто инструментом США по сдерживанию России, а потому не должна рассчитывать на предоставление ей гарантий безопасности.

«Этот кризис является отражением менталитета холодной войны и той антагонистической игры, которую ведут США, преследуя свои эгоистичные геополитические цели. Америка должна понять, что играющий с огнем обязательно обожжется», — резюмировал Синь Пин.

Ранее автор журнала The American Spectator Джош Хаммер заявил, что эра однополярного доминирования США закончилась. Теперь страна нуждается в «трезвой, ориентированной на национальные интересы» внешней политике.