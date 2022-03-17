Удобно «забыли» бомбардировку Югославии. Зато виновник до сих пор жив и его можно призвать к ответу

Байдену напомнили о его собственных военных преступлениях: в 1999 году он инициировал бомбежку Белграда и обрек на смерть тысячи невинных людей. Однако сегодня трагедию Югославии почти нигде не помнят — слишком уж неприятные воспоминания. При этом юристы уверены, что иск к США от пострадавших от бомбежек или родственников погибших можно выиграть.

Рогозин напомнил о преступлениях Байдена

В ответ на очередные обвинения американской администрации в адрес президента РФ Владимира Путина в интернете появилась архивная видеозапись с нынешним президентом США. Джо Байден, тогда еще американский сенатор, заявляет, что это он предложил разбомбить Белград, прекратить поставки нефти и отправить пилотов ВВС уничтожить мосты на Дунае.

Видео опубликовал в своем Telegram-канале гендиректор российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он предложил напомнить Байдену, кто на самом деле является военным преступником. Глава Роскосмоса также назвал президента США «кровавым стариком» и напомнил, что он виновен в убийстве тысяч мирных жителей.

С подачи США в 1999 году НАТО подверг бомбардировке столицу Югославии Белград. Нападение продолжалось 78 дней. В 35 тысячах налетах на мирный город приняли участие более 1200 самолетов Североатлантического блока. Эта агрессия привела к тому, что Югославия прекратила существовать как единое государство.

Сербам отомстили за победу над гитлеровцами

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» отметил, что трагедию Югославии сегодня практически нигде в мире не помнят. Исключение составляют лишь Сербия да Россия. Светов рассказал, что в 2014 году, во время визита в США, убедился, что американцы не хотят знать этого неприятного эпизода в истории их страны.

«Распад Югославии оказался заслонен последующими событиями: 2001 год — атака в Нью-Йорке, потом вторжения в Ирак, Афганистан — и все это ушло куда-то на периферию общественного сознания. Тем более что события в Югославии подавались как гуманитарная миссия, как защита, а виновными во всем были назначены сербы», — пояснил Светов.

Он добавил, что нужно помнить важный момент Второй мировой войны. Хорватское независимое государство было союзником гитлеровцев, Сербия с ними воевала, оказывала активное сопротивление захватчикам. Фактически почти всю свою страну сербы освободили сами. Это не было забыто — и много лет спустя сербам за это отомстили.

Югославию стараются не вспоминать

Юрий Светов рассказал, что о событиях в Югославии еще помнили, пока были международные трибуналы. Их прокуроры говорили красивые слова и делали громкие заявления, ловили и судили Слободана Милошевича, Ратко Младича. Однако речь почти всегда шла о преступлениях руководства Югославии — информационная война сербами была проиграна бесповоротно.

«Не случайно нанесли удар по зданию телевидения в Белграде — оно до сих пор стоит такое разбитое. Там погибли и российские журналисты. Так что второе обстоятельство, что никто не помнит эту трагедию, — нежелание НАТО вспоминать о том, что они наделали. Заметьте, что когда началась спецоперация на Украине, прозвучали слова, что это первая война в Европе после Второй мировой войны», — отметил политолог.

А ведь войн было достаточно, и не только в Югославии. После обретения независимости Грузии Звиад Гамсахурдия пошел войной на Осетию и Абхазию, была война Молдавии в Приднестровье, напомнил Светов. По его мнению, то, что нашли выступления Байдена, очень важно. Кстати, недавно The Washington Post опубликовал статью, подтверждающую причастность сына Байдена к украинским делам.

США можно привлечь к суду

Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников пояснил «360», что, в принципе, возможно привлечь к ответственности тех, кто инициировал убийство тысяч мирных жителей Белграда. Для этого нужно, чтобы люди, которые подверглись бомбардировкам, и родственники погибших подали жалобу в США и соответствующий иск в Комитет по правам человека ООН.

«Атаку на мирный город вряд ли можно считать законным действием. Тем более что на тот момент США от не получили какого бы то ни было разрешения от Совета безопасности ООН, в том числе и нахождения на территории Югославии для защиты населения. Соответственно, подобного рода действия можно считать противоправными», — сказал Мельников.

Он подчеркнул что если найдутся люди, которые все-таки подадут иск, это будет очень интересный процесс. Возможно, он сможет заставить многих по-другому взглянуть на ответственность лидеров государств.