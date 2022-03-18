МИД Китая продемонстрировал темпы расширения НАТО на Восток. Инфографика

Расширение НАТО с момента основания альянса в 1949 году показали наглядно. Видео разместил в Twtter представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Короткий 30-секундный ролик показал интенсивность расширения блока и годы присоединения к НАТО тех или иных стран.

«Экспансия НАТО», — подписал свой твит Лицзянь.

Ранее дипломат заявил, что западные страны подразумевают исключительно себя, когда говорят о международном сообществе.

Председатель КНР Си Цзиньпин 18 марта указал на необходимость диалога между США, НАТО и Россией. Китайский лидер подчеркнул, что американская сторона и Североатлантический альянс должны учитывать обеспокоенность РФ. Это поможет устранить подлинные причины украинского кризиса.