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    18 марта 2022, 22:54

    МИД Китая продемонстрировал темпы расширения НАТО на Восток. Инфографика

    Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь показал темпы расширения НАТО

    Александра Ломейко

    Расширение НАТО с момента основания альянса в 1949 году показали наглядно. Видео разместил в Twtter представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

    Короткий 30-секундный ролик показал интенсивность расширения блока и годы присоединения к НАТО тех или иных стран.

    «Экспансия НАТО», — подписал свой твит Лицзянь.

    Ранее дипломат заявил, что западные страны подразумевают исключительно себя, когда говорят о международном сообществе.

    Председатель КНР Си Цзиньпин 18 марта указал на необходимость диалога между США, НАТО и Россией. Китайский лидер подчеркнул, что американская сторона и Североатлантический альянс должны учитывать обеспокоенность РФ. Это поможет устранить подлинные причины украинского кризиса.