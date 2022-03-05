Названа причина, по которой Россия не могла игнорировать расширение НАТО на восток

НАТО наплевательски отнесся к обеспокоенности России по расширению альянса на восток, тогда как для РФ эта проблема стала вопросом жизни и смерти. Об этом в эфире канала «360» заявил политолог и военный эксперт Игорь Никулин.

«На Западе подумали, мол, мы хотим расширяться, а кто-то против. Наплевать на них, да и все! А для России это была красная линия, дальше мы отступать не могли ни при каких обстоятельствах, это вопрос жизни и смерти», — рассказал Никулин.

Политолог выразил мнение, что украинская сторона намеренно затягивает время, не приходит к консенсусу с Россией на переговорах, так как для президента Владимира Зеленского это единственный шанс для самосохранения.

«Они ждут вмешательства НАТО в конфликт. Для Украины переговоры — возможность тянуть время. Думают, может, альянс вмешается, тогда можно все переиграть. НАТО окажет помощь наемниками и оружием, но с доставкой вооружения уже возникли проблемы», — объяснил Никулин.

По мнению военного эксперта, о нормализации отношений России и Запада можно говорить только после завершения спецоперации на Украине.

«Когда Россия достигнет целей и обеспечит безопасность, тогда западные партнеры сами придут и сами предложат. Пока на Украине идет активная фаза, кто-то там отстреливается, Запад нас будет прессовать в надежде вернуть ситуацию к довоенной. Но это дело бесполезное, хотя до некоторых это пока не доходит», — заключил Никулин.

Специальная операция РФ на Украине продолжается десятый день. Президент РФ Владимир Путин назвал ее главными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.