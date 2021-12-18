10 лет со дня выхода США из Ирака. Как американцы развязывают военные операции, которые заканчиваются бегством

С момента официального вывода войск США из Ирака прошло ровно 10 лет. Тогда в стране осталась лишь небольшая группа военных для охраны дипмиссии. Семилетняя операция НАТО по подготовке местных сил безопасности завершилась провалом и привела к образованию ИГ*. И это не единственная кампания США, которая заканчивается крахом действующего строя и усилением террористов.

Главные ошибки США в Ираке

Власти США допустили очень много ошибок во время операции в Ираке. Самая главная из них — само вторжение американцев в страну без одобрения международного сообщества и ООН. Об этом «360» рассказал директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Сам по себе этот акт может рассматриваться как агрессия. Это первая и главная ошибка США — не получить одобрение, в том числе и своей общественности, потому что в США почти сразу началась тогда волна выступлений против войны в Ираке. И это, конечно, привело к тому, что власти США попали туда на длительный срок. <…> Они ж там до сих пор находятся», — пояснил Рогулев.

Он отметил, что вся эта операция растянулась на 20 лет. И, конечно, ничего хорошего из этой кампании не вышло, отметил историк. Этому способствовала и вторая ошибка американцев — когда США попытались действительно оттуда вывести войска, в Ираке возникло движение ИГ*. Оно, по словам Рогулева, прямое следствие действий властей США.

«Сами боевые части ИГ* были сформированы из разогнанной армии Садама Хусейна. И офицеры там составили костяк. Им просто некуда было деваться. В результате возник ИГ*, который захватил половину Ирака. <…> Что ни действия, то ошибка», — подчеркнул историк.

Операция США в Ираке оказалась провальной

Он уверен, что США в Ираке не добились никакого успеха. Американцы попросту разрушили страну. В стране с довольном сложным религиозным составом они привели к власти сторонников Ирана. А это — один из главных врагов США.

«Американцы взбаламутили все это дело, страну перевернули, все силы там перемешали. В некоторые районы Ирака сейчас вообще заехать нельзя, их контролируют местные силы, в частности курдские», — пояснил Рогулев.

Более того, операция ударила и по кошельку США. Пентагон потратил на военную операцию порядка 770 миллиардов долларов. Только на конец 2010 года власти затратили почти 32 миллиарда долларов на медицинское обслуживание ветеранов и пособия инвалидам войны. Погибли по меньшей мере 126 тысяч мирных иракцев, 20 тысяч иракских военных, 19 тысяч боевиков и около 4,5 тысячи американских солдат.

При этом полностью войска США все еще не могут покинуть Ирак, потому что там опять образуется нечто вроде ИГ*. Американцы там остаются по сей день для контроля ситуации и поддержки связанных с ними людей в руководстве Ирака. Ситуация такая же, как в Афганистане, где с полным уходом властей США разбежалось и местное правительство.

Провальные операции США

По словам историка, операции США в Ираке и Афганистане схожи. Правда, как раз по поводу Афганистана американцы получили одобрение ООН.

«Там их целью была „Аль-Каида“***. Они думали, что зайдут туда так же, как в Ирак, и войска разбегутся. Но тут нашла коса на камень. „Аль-Каида“*** была связана с соответствующими силами в самом Афганистане», — пояснил Рогулев.

Речь идет о талибах**, которым США помогали, вооружали их. И после этого сами же США двинулись против них войной и проиграли, в результате.

«Кто пришел к власти в Афганистане? Талибы**, против которых американцы воевали и которых сами поддерживали. И в Ираке способствовали приходу ИГ*, и в Афганистане талибов** не смогли одолеть. В этом смысле общее есть. <…> Они тогда по пещерам удары нанесли и думали, что все это закончилось. Но продолжалось 20 лет», — отметил историк.

По его словам, существует много факторов, из-за которых США уже не первый раз развязывают операции, которые заканчиваются фактически бегством американцев. Например, стремление Вашингтона доминировать и контролировать. Тем временем Ближний Восток — это стратегический регион, нефтяной, газовый район. Также в свое время это попытка противостояния СССР, как было в случае с Вьетнамом или Корей. Тогда США воспринимали национально-освободительные движения как распространение коммунизма.

Как США вторглись в Ирак

Иракская кампания началась после того, как США и их союзница Великобритания потребовали от местного лидера Саддама Хусейна отказаться от власти. Этого, соответственно, не произошло. И 20 марта 2003 года войска коалиции напали на Ирак. При этом они не получили соответствующих санкций Совета безопасности ООН. Также США проигнорировали протесты России, Германии, Франции и КНР.

Официальным поводом для вторжения в Ирак стали разведданные, полученные США и Великобританией. Согласно их информации, у Хусейна было оружие массового поражения. Правда, вскоре выяснилось, что спецслужбы сильно преувеличили опасность, исходящую из Ирака.

В декабре 2003 года Хусейна арестовали. Экс-лидера Ирака судили, после чего казнили 30 декабря 2006 года.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.

**«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

***«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещена в России.