«Я предлагал бомбить Белград»: Байдену припомнили оправдание бомбардировок Югославии

В Сербии провели церемонию в 22-ю годовщину начала бомбардировок НАТО. К памятной дате в Сети вспомнили высказывание нынешнего президента США Джо Байдена о бомбежке Белграда.

Байден заявлял о том, что «предлагал бомбить» сербскую столицу. Видео его выступления многолетней давности опубликовал в Telegram военкор издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц.

«Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал послать туда американских летчиков и взорвать все мосты. Я предлагал перекрыть поставки топлива…» — заявил тогда Байден..

Он также объяснил, почему настаивал не оказывать помощь сербскому народу, среди которого «много хороших людей».

«Потому что пока они не посмотрят в свое сердце, они никогда не излечат себя от болезни, которой поражены. Не ради мщения, а ради избавления!» — заключил политик.

Президент Сербии Александр Вучич на состоявшейся 24 марта церемонии заметил, что за бомбардировки Югославии (в то время республика состояла из Сербии и Черногории) в 1999 году к ответственности так никого и не призвали. Силы НАТО, напомнило РИА «Новости», предприняли военную операцию без одобрения Совета Безопасности ООН.