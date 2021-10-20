Десять лет совсем другой Ливии. Зверское убийство Муаммара Каддафи изменило страну до неузнаваемости

Прошло 10 лет со смерти ливийского полковника Муаммара Каддафи. Он был захвачен в плен повстанцами, где и погиб в результате самосуда. После его убийства Ливия потеряла всякую стабильность, а арабо-африканский мир — сильного лидера. Противостоять Западу в этом регионе больше некому.

Чем запомнился Каддафи?

Муаммар Каддафи фактически руководил Ливией с 1969 по 2011 годы. По словам историка и военного эксперта Бориса Юлина, миру он запомнится как создатель Ливийской джамахирии, ставшей одной из самых процветающих стран Африки, а еще как лидер, которого зверски убили американцы и их сторонники.

Военный обозреватель, полковник запаса и журналист Александр Жилин также отметил, что Ливия при Каддафи была уникальной страной. Он создал условия жизни, в которых молодоженам выдавались квартиры, для разных слоев населения были те или иные льготы, а зарплаты, пособия и пенсии позволяли людям не просто выживать, а полноценно жить. В стране не было безработицы, потому что государство обеспечивало всех выпускников университетов работой.

«Страна, которая имела только нефть, умудрилась выстроить такую социальную политику, что ей завидовало полмира. Я зашел как-то в больницу у них, а там оборудование просто космос. Персонал состоял из профессионалов из Франции, Италии, Германии и России», — сказал эксперт.

Там были отличные условия для жизни, а сам Каддафи уделял огромное внимание тому, чтобы образовывать свое население. Он смог построить в стране исламский социализм.

Почему Каддафи свергли?

Если в Ливии были отличные условия для жизни, то почему же Каддафи свергли с его поста? На это было несколько причин, но сначала пройдемся по хронологии событий. Зима 2010–2011 годов стала поворотной точкой в странах арабского мира. Жители многих стран, включая Ливию, начали выходить на протесты против своих правительств, желая свергнуть деспотичных лидеров.

В Ливии демонстрации начались так быстро и массово, что уже 18 февраля повстанцы взяли под контроль город Аль-Байда, а местная полиция встала на их сторону. После этого гражданская война только набирала обороты, пока 20 октября 2011 года повстанцы наконец не захватили Сирту, где находился Каддафи. Ливийский лидер пытался бежать из города, но был захвачен в плен повстанцами, которые позже убили его в результате самосуда.

По словам Жилина, Каддафи должны были убить, потому что он создал островок социализма, который сильно мешал Западу. Все процессы, запущенные после его смерти, были направлены на уничтожение социализма и выстраивание новых режимов.

«Знаете, как сегодня происходят военные конфликты? Американцы и британцы не воюют. Они организовывают гражданскую войну в стране, которую хотят уничтожить, и губят ее руками противоборствующих сторон», — подчеркнул он.

Вот и в Ливии англосаксы устроили управляемый хаос, который позволил им уничтожить страну.

«Каддафи слишком долго проявлял излишнюю самостоятельность. Противники США, проводящие антиколониальную политику в своих странах, всегда подвергались таким же зверским убийства», — заявил Юлин.

Он напомнил, что Саддам Хуссейн и его семья столкнулись примерно с той же участью.

Масла в огонь подлило и наличие межклановых разборок внутри самой страны. Об этом рассказал казанский исламовед и историк Азат Ахунов.

«Несмотря на то, что Каддафи смог создать достаточно высокий уровень жизни для своих граждан, Ливия все равно оставалась похожей на другие страны этого региона. Ею так или иначе управляли кланы, и борьба между ними не прекращалась», — сказал собеседник «360».

Разумеется, другие кланы не стали отказываться от помощи Запада и возможности захватить власть в свои руки. А еще нельзя забывать об обычных людях, которые успели устать от Каддафи. Он правил более сорока лет, и людям хотелось перемен.

«Каким бы хорошим он ни был, людям всегда хочется смены картинки и каких-то изменений. Так устроен человек. Все эти факторы сошлись воедино, и поэтому, по большому счету, никто Каддафи не защитил», — заключил Ахунов.

Жестокая смерть Каддафи

Каддафи не просто свергнули, его жестоко убили, а тело выставили напоказ. Согласно данным НАТО, 11 октября 2011 года авиация атаковала 11 военных машин армии Каддафи, входивших в колонну из 75 машин. В результате обстрела бывший лидер страны был ранен в обе ноги, а позже его нашли и окружили повстанцы. Они не стали дожидаться суда, начав измываться над ним в ту же секунду, параллельно записывая происходящее на камеру.

Они кричали «Аллаху Акбар», стреляли в воздух и пинали Каддафи, а позже тащили его с окровавленным лицом к капоту машины. Ливийский лидер пытался воззвать к разуму повстанцев или хотя бы чувству стыда, но это было бессмысленно.

На следующий день его тело вместе с телом сына и бригадного генерала Абу Бакра Юниса Джабера выставили на всеобщее обозрение в промышленном холодильнике для овощей в торговом центре в Мисурате. Позже, 25 октября, их тела забрали и похоронили в Ливийской пустыне. Точное расположение его могилы до сих пор неизвестно.

ТАСС сообщал со ссылкой на телеканал AlHadath, что останки Каддафи, его сына и генерала передадут его племени для перезахоронения в 2021 году.

По мнению Жилина, жестокость этого убийства была целенаправленной и еще раз подтвердила теорию о том, что оно было заказным.

«Человека живьем рвали на части и снимали это на видео. Клинтон потом на это смотрела, смеялась и кричала „вау“. Это показывает, что это было заказной историей, и определенная группа людей ее отработала. Тут очень важно было обставить это так, чтобы до других лидеров региона дошел посыл — так будет с каждым из вас», — заявил эксперт.

Юлин поддержал эту мысль, отметив, что американцы любят демонстративно убивать. Им важно не просто убрать какого-то лидера, но и попутно запугать остальных противников. Одним из последних подобных случаев стало убийство иранского генерала Сулеймани.

Интересно, что до сих пор существуют люди, подвергающие сомнению подлинность видео со смертью Каддафи и убежденные в том, что бывший лидер Ливии все еще жив и находится в бегах. По словам Юлина, в этом нет ничего удивительного. Всегда найдутся люди, отрицающие смерть того, кто им нравился. Так были и те, кто верил в то, что Пугачев и Николай II живы.

А Жилин отметил, что если бы в этой истории не были замешаны англосаксы, а речь шла бы о восточном конфликте, то он бы еще мог в это поверить, но англосаксы зачищают все до костей, поэтому Каддафи в живых остаться не мог.

Что изменилось с его уходом?

Жестокая смерть Каддафи не повергла в ужас международную общественность. Хиллари Клинтон, получив новости о его смерти, рассмеялась и сказала: «Мы пришли, мы увидели, он умер». В то время как в России произошедшее осудили. Владимир Путин назвал кадры с пленным Каддафи «ужасными, отвратительными сценами расправы».

С уходом Каддафи многое изменилось как в арабском, так и африканском мире, поскольку он затрагивал оба региона. События арабской весны и все то, что было после, привело к разрушению сложившейся там системы. Регион лишился трех главных лидеров — Каддафи, Мубарака и Хуссейна.

«Это были три неоднозначные фигуры, но они были лидерами араба-африканского мира. Это были знаковые люди, задававшие тон происходящего. На них ориентировались другие, а они в ответ оберегали регион от влияния Запада. Когда их не стало, регион оказался обезглавлен», — подчеркнул историк Ахунов.

В Ливии по-прежнему идет борьба за место лидера, и никто не может победить. После смерти Каддафи регион дестабилизировался и до сих пор не смог восстановиться. Режим его правления можно было назвать авторитарным, а его самого — человеком диктаторского склада ума, но нельзя отрицать одного — он держал ситуацию под контролем. В стране была стабильность, а сейчас ее нет.

«А еще менталитет жителей этого региона нескоро начнет принимать демократию. У них уважением пользуются авторитарные лидеры, а лица демократического склада удержать власть не способы даже при помощи Запада», — отметил эксперт.

По мнению историка Бориса Юлина, произошедшее также негативно сказалось на отношениях России и Востока. Ливия все время ориентировалась на Советский Союз, а впоследствии — на Россию, но когда в Ливии началась гражданская война, президент Медведев занял нейтральную позицию, позволив уничтожить страну. После этого многие восточные страны опасаются полагаться на Россию всерьез.

Ахунов также согласился с тем, что Россия в тот период выбрала нейтральную позицию и не стала вмешиваться, за что Медведева часто критикуют.

«Когда Путин снова пришел к власти, наша политика стала более ближневосточной. А когда дело коснулось Сирии, мы начали принимать резкие шаги. Если тогда Россия занимала нейтральную сторону, то сейчас это изменилось, потому что регион вошел в сферу наших интересов», — сказал историк.

СССР всегда считал Ближний Восток сферой своих интересов, а потом эта роль перешла к России. Правда сейчас в Ливии сошлись интересы еще и США, Европы и Турции. Тем не менее Россия тоже играет на этом поле и довольно успешно.