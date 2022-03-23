Посол Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии, Ирака, Ливии

Министерство обороны США должно вспомнить о том, как американские самолеты и силы союзников по НАТО бомбили города в Югославии, Ливии, Ираке. С критикой в адрес Пентагона выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии», — сказал Антонов. Его слова появились в Telegram-канале посольства.

Он подчеркнул, что российские военные в ходе спецоперации наносят удары только против объектов военной инфраструктуры Украины. Дипломат для сравнения привел радикальные украинские группировки. Они, прикрываясь детьми и женщинами в качестве живого щита, в жилых кварталах устанавливают ракетные системы залпового огня и стреляют по российским военнослужащим.

Антонов добавил, что ВСУ применяют против мирных жителей ракеты «Точка-У», которые оснащены кассетными боеприпасами.