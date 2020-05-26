Коронавирус в России и мире. Главное на 26 мая

В России

В стране сейчас официально подтверждены 353 427 случаев заражения 2019-nCoV, 3633 человека погибли. Прирост заболевших за последние сутки составил 8946 человек, что говорит о пройденном пике. Регионы возвращаются к жизни, в Москве, к примеру, 25 мая в рамках поэтапного снятия ограничений открылись 88 из 130 МФЦ. В столице зафиксирован наименьший показатель смертности от коронавируса за последние недели.

От COVID-19 вылечился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 25 мая его выписали из больницы.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что врачи и другой медперсонал получили все положенные надбавки за работу с зараженными пациентами за апрель.

Премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал россиянам временно отказаться от отдыха за границей, чтобы не усугубить распространение вируса. При этом с 1 июня «Аэрофлот» возобновит рейсы по России.

Вирусолог Виктор Зуев напомнил, чем опасны зараженные вирусом, у которых нет симптомов — люди распространяют инфекцию незаметно. 25 мая стала известна дата тестирования на добровольцах вакцины от 2019-nСоV в России. Генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что испытания, по оптимистичным прогнозам, могут стартовать 29 июня.

Однако сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже протестировали на себе созданную вакцину, которую сами разработали. У всех выявили вирусонейтрализующие антитела к коронавирусу. Собственный разработанный препарат испытал на себе и российский ученый Илья Духовлинов. По его словам, он вводил себе вакцину дважды, с интервалом 14 дней. Он заверил, что чувствует себя отлично и не испытывает недомоганий.

В мире

США пока остаются лидером по числу зараженных, которых в стране уже 1,6 миллиона человек. Со второго место по количеству больных Россию сместила Бразилия, в которой уже почти 375 тысяч инфицированных.

Некоторые страны практически полностью справились с пандемией. Япония полностью отменила режим чрезвычайной ситуации, а Черногория официально заявила о победе над вирусом — в стране вылечились все больные.

В Италии для посещения открыли бассейны и спортзалы. Там прирост инфицированных настолько снизился, что уже работают рестораны и бары.