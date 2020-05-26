ВОЗ сообщила о втором всплеске коронавируса

ВОЗ предупредила о втором пике заражений коронавирусной инфекции. Сейчас мир, по мнению организации, находится в середине первой волны.

Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым. И когда мы говорим о второй волне заболевания в классическом понимании, то всегда имеем в виду, что у нас есть первая волна, кривая которой сама снижается, а затем, через несколько месяцев, начинается новая волна заболевания», — рассказал он.

По его словам, на сегодня это может быть применимо к некоторым странам, но не в глобальном смысле. В мировом масштабе первая волна еще не закончилась.

Он отметил, что заболевание «может скакнуть в любой момент». По его мнению, тенденция к снижению заболевших не дает гарантию, что так будет и дальше продолжаться. А значит, что и нескольких месяцев на подготовку ко второй волне может и не быть.

«Мы можем получить второй пик в этой волне. Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну», — подчеркнул Райан.

Он добавил, что вероятность появление второй волны организация сможет оценить позднее.

Ранее ВОЗ указала на недоказанность эффекта от гидроксихлорохина при COVID-19. Противомалярийный препарат был рекомендован для использования в лечении COVID-19 только в исключительных случаях.