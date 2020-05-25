Вирусолог рассказал, чем опасны пациенты с бессимптомным коронавирусом

По его словам, пациентов, у которых болезнь протекает бессимптомно, около половины из проведенных тестов. Они являются не только вирусоносителями, но и вирусовыделителями.

«При разговоре, шепоте, не говоря уже о пении, эмоциональном разговоре — это все представляет собой человека рассеивающего вокруг себя капельки слюны с вирусом. Вот в чем коварство этих бессимптомников», — пояснил вирусолог.

Он отметил, что не бывает болезни без симптомов. Если так случается, то это латентная вирусная инфекция.