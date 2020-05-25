    25 мая 2020, 14:07

    Режим ЧС полностью отменили в Японии

    Артур Блянихов

    Японский премьер Синдзо Абэ объявил, что стране полностью отменен режим чрезвычайной ситуации, который ввели из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

    Уточняется, что режим ЧС ввели в Японии в начале апреля на месяц, а потом продлили до конца мая.

    Ранее российский кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия предположил, что пандемию коронавируса в России удастся победить к концу лета.

    В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на то, что России удалось стабилизировать ситуацию с распространением инфекции.