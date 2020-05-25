Режим ЧС полностью отменили в Японии

Уточняется, что режим ЧС ввели в Японии в начале апреля на месяц, а потом продлили до конца мая.

Ранее российский кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия предположил, что пандемию коронавируса в России удастся победить к концу лета.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на то, что России удалось стабилизировать ситуацию с распространением инфекции.