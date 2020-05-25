Министр здравоохранения: выплаты за работу с пациентами с коронавирусом завершились за апрель
Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что медики получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС.
По информации ИА НСН, сотрудникам медицинских учреждений направили все выплаты за апрель. Такое заявление Мурашко сделал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Министр уточнил, что более 153 специалистов получили дополнительные финансовые средства. По его словам, ведомство контролирует соблюдение сроков и порядка выплат.