    25 мая 2020, 15:10

    Министр здравоохранения: выплаты за работу с пациентами с коронавирусом завершились за апрель

    Ольга Ситникова

    Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что медики получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС.

    По информации ИА НСН, сотрудникам медицинских учреждений направили все выплаты за апрель. Такое заявление Мурашко сделал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

    Министр уточнил, что более 153 специалистов получили дополнительные финансовые средства. По его словам, ведомство контролирует соблюдение сроков и порядка выплат.