Министр здравоохранения: выплаты за работу с пациентами с коронавирусом завершились за апрель

По информации ИА НСН, сотрудникам медицинских учреждений направили все выплаты за апрель. Такое заявление Мурашко сделал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Министр уточнил, что более 153 специалистов получили дополнительные финансовые средства. По его словам, ведомство контролирует соблюдение сроков и порядка выплат.