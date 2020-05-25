Более половины МФЦ открылось в Москве
«Начинают принимать посетителей 88 офисов „Мои документы“. Попасть на прием можно только по предварительной записи. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru и обозначить в специальной форме причину, по которой вы планируете обратиться в учреждение», — сообщил сайт мэра Москвы.
Для горожан сейчас доступны 144 услуги и только по предварительной записи. Ежедневно МФЦ будут принимать около 30 тысяч человек.
Вместе с МФЦ в столице в понедельник, 25 мая, начал работать каршеринг. Москва живет в режиме жестких ограничений с конца марта из-за пандемии коронавируса. Столичные и подмосковные власти первыми ввели эти ограничения для борьбы с инфекцией. В течение нескольких дней к ним присоединились губернаторы других регионов.
Спустя почти два месяца меры начали ослаблять. В Московской области с 23 мая отменили цифровые пропуска. По-прежнему не работают театры, музеи, рестораны и кафе, парикмахерские и другие заведения.
По последним данным, в Москве выявили 163 913 случаев COVID-19. Всего российские медики обнаружили 344 481 случай заражения коронавирусом. Умер 3541 человек.