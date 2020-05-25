Более половины МФЦ открылось в Москве

25 мая в Москве в рамках поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса открылось 88 из 130 многофункциональных центров «Мои документы».

«Начинают принимать посетителей 88 офисов „Мои документы“. Попасть на прием можно только по предварительной записи. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru и обозначить в специальной форме причину, по которой вы планируете обратиться в учреждение», — сообщил сайт мэра Москвы.

Для горожан сейчас доступны 144 услуги и только по предварительной записи. Ежедневно МФЦ будут принимать около 30 тысяч человек.

Вместе с МФЦ в столице в понедельник, 25 мая, начал работать каршеринг. Москва живет в режиме жестких ограничений с конца марта из-за пандемии коронавируса. Столичные и подмосковные власти первыми ввели эти ограничения для борьбы с инфекцией. В течение нескольких дней к ним присоединились губернаторы других регионов.

Спустя почти два месяца меры начали ослаблять. В Московской области с 23 мая отменили цифровые пропуска. По-прежнему не работают театры, музеи, рестораны и кафе, парикмахерские и другие заведения.

По последним данным, в Москве выявили 163 913 случаев COVID-19. Всего российские медики обнаружили 344 481 случай заражения коронавирусом. Умер 3541 человек.