Российский биолог изобрел вакцину от коронавируса и испытал ее на себе

По данным издания, Духовлинов является лауреатом Международной премии Леонарда Эйлера для молодых ученых в области биологии. Сейчас он возглавляет основанные им же компании «Фарма Ген» и «АТГ Сервис Ген».

Специалист пояснил, что вакцина представляет собой кольцевую молекулу ДНК, которая содержит химерный ген. Он кодирует специальный белок, собранный искусственно из «кусочков» различных белков коронавируса. Ученый обратил внимание на то, что именно этот подход позволил сделать важнейшую вещь в конструировании вакцины

«По своей природной структуре белки коронавируса имеют участки, гомологичные белкам человека. Это значит, что иммунный ответ на COVID-19 параллельно обеспечивает и иммунологическую реакцию на ткани и органы человека, меняя их функцию. Вот чем опасна эта инфекция», — указал собеседник издания.

По его словам, он вводил себе препарат дважды, с интервалом 14 дней. Исследователь заверил, что чувствует себя отлично и не ощущает никаких неудобств.