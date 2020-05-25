Антитела к коронавирусу нашли у привитых российских ученых

Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи протестировали на себе созданную вакцину от коронавируса. У привитых ученых выявили наличие иммунитета после введения препарата.

«Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата. <…> Естественно, [антитела есть]», — заявил директор НИЦ Александр Гинцбург в эфире Первого канала.

Он добавил, что у специалистов проверили не просто наличие иммунитета, а выявили вирусонейтрализующие антитела к коронавирусу.

Ранее Гинцбург рассказал, что сотрудники центра имени Гамалеи и он сам вкололи себе вакцину от коронавируса, которую разрабатывали последнее время. Испытания прошли успешно, а побочные эффекты не появились ни у кого из работников.

По словам директора НИЦ, массовая вакцинация россиян может начаться осенью. Процедура займет от шести до девяти месяцев. Пока специалисты заканчивают доклинические исследования препарата. Клинические испытания запланированы на начало июня.