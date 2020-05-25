«Аэрофлот» начнет восстанавливать рейсы с 1 июня

Авиакомпания «Аэрофлот» начнет в июне восстанавливать рейсы. Сначала полеты возобновят по направлениям внутри России.

«Группа „Аэрофлот“ приступает к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности (с 1 июня возобновляет полеты авиакомпания „Победа“)», — сообщили на сайте авиакомпании.

На первом этапе перевозчик будет работать над постепенным возобновлением полетов по внутрироссийским направлениям.

Всего с января по апрель 2020-го авиакомпания перевезла 7,1 миллиона пассажиров. Этот показатель упал на 38,5% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Снижение произошло из-за распространения коронавируса. Многие страны закрыли свои границы и приостановили авиасообщение, чтобы справиться с пандемией. После этого в России стали выполнять только вывозные рейсы из-за границы и оставили некоторые направления по стране.

Сейчас в России зафиксировано 353 427 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выписались из больниц после выздоровления 118 798 человек. Скончались из-за осложнений 3633 пациента.