Мишустин посоветовал пока отказаться от планов на отдых за рубежом

По информации «Газеты.ru», такой призыв связан с угрозой распространения коронавируса из других стран.

«Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — подчеркнул Мишустин.

По его мнению, отпуск пока стоит провести на территории России.