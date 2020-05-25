Мишустин посоветовал пока отказаться от планов на отдых за рубежом
Российский премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что россиянам следует временно отказаться от отдыха за границей. Об этом сообщил ТАСС.
По информации «Газеты.ru», такой призыв связан с угрозой распространения коронавируса из других стран.
«Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — подчеркнул Мишустин.
По его мнению, отпуск пока стоит провести на территории России.