Названа дата тестирования вакцины против коронавируса на добровольцах в России

Порядка сотни вакцин от нового типа коронавируса сейчас разрабатывается в мире. На стадию клинических исследований перешли только Китай, США, Великобритания и Германия. Генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал о том, когда в России станет возможной массовая вакцинация от COVID-19.

«Исходно мы ставили себе срок 29 июня. Это самый оптимистичный прогноз для начала клинических исследований», — рассказал Максютов в интервью газете «Известия». При этом он отметил, что их старт будет возможен только после получения положительных результатов в рамках доклинических исследований и разрешения Минздрава.

Дело в том, что в России разрешение на проведение клинических исследований дает Минздрав. Однако сейчас еще ни один разработчик вакцин его не получил, рассказал Максютов.

По словам гендиректора «Вектора», в центре на подходе к клиническим исследованиям уже шесть видов вакцины от COVID-19. Если испытания завершатся благополучно, препарат будет зарегистрирован к сентябрю, а уже к концу года мощность его производства будет достаточной для начала массовой вакцинации.

«Совместно с нашим индустриальным партнером, компанией „Биокад“, мы рассчитываем к концу года выйти на выпуск до 60 млн доз вакцины в год», — рассказал Максютов.

Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ранее протестировали на себе созданную вакцину от коронавирусной инфекции. После введения препарата у привитых ученых выявили наличие иммунитета.